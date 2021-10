Kajakárska legenda Jana Dukátová opäť na vode v Čunove: Tentokrát v úlohe učiteľa!

Len tri týždne od ukončenia kariéry bola opäť na vode.

Slovenská legenda vodného slalomu Jana Dukátová (38) sa na kempe v Čunove venovala piatim talentovaným juniorkám, ktorým odovzdala časť svojich pretekárskych a tréningových skúseností. A nebolo to len o pádlovaní a o vode!



Dukátová ukončila kariéru na konci septembra na domácich majstrovstvách sveta v čunovskom kanáli. Ako avizovala, po odchode do športového dôchodku sa chce venovať aj talentovanej mládeži. Cieľom kempu Red Bull Under My Wings bolo otvoriť dievčatám nové obzory a naštartovať ich do kvalitnejšieho tréningu.Podľa dvojnásobnej majsterky sveta musia tí najlepší zaberať na všetkých frontoch a preto pre päticu v zložení Barbora Vajsová, Zuzana Paňková, Lucia Simonidesová, Ivana Chlebová a Petronela Ižová pripravila poriadne intenzívny harmonogram: „Dopadlo to super, myslím, že sme to mali programovo skutočne veľmi nabité a pestré. Ale to bol môj cieľ! Ukázať im, že tých oblastí, v ktorých sa už teraz môžu začať zlepšovať a zdokonaľovať, je veľmi veľa, a že to nie je iba o pádlovaní na vode a cvičení v posilňovni,“ vysvetlila pre Red Bull.sk Dukátová.

Bolo to aj o médiách

Ruka v ruke s tréningovým procesom ide aj výživa a mentálna príprava vrcholového športovca. „Dievčatá môžu pracovať na svojej výžive, mentálnej príprave či na obsahu na sociálnych sieťach. Absolvovali sme aj prednášku zameranú na klasické médiá. Bolo to všetko to, čo profesionálny športovec zažíva a oni už teraz vedia, čo ich čaká,“ pochvaľovala si Jana.

Účastníčky kempu si jej prístup a rady pochvaľovali. „Janka má trochu iný štýl jazdy, taký technickejší. Naučila nás veľa vecí, ktoré robí, ale ja som o nich nikdy nepočula,“ povedala Lucia Simonidesová a Petronela Ižová ju doplnila: „Naučila som sa veľmi veľa vecí, ale napríklad prednáška o strave mi veľmi pomohla, lebo to sa nedáva až tak do pozornosti.“

Teší ju pokrok

Dukátová bola spokojná, ako jej rady dievčatá preta- vili do praxe: „Keď sme jazdili na vode, ja som dievčatám niečo poradila a ony prešli nejaký úsek lepšie, tak som z toho mala obrovskú radosť. Možno ešte väčšiu ako ony.“