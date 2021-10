Tréneri z Premier league reagujú na situáciu okolo Dúbravkovho Newcastlu, Jürgen Klopp: Nová superveľmoc vo svetovom futbale!

Celý Newcastle jasá! Radujú sa fanúšikovia či hráči. Straky sa dočkali konca svojho každoročného trápenia v boji o zotrvanie v Premier league.

Majitelia však museli pred kúpou klubu sľúbiť vedeniu Premier league, že Saudská Arábia nebude nijakým spôsobom zasahovať do štruktúr celku.



Je tak jasné, že Newcastle sa v najbližších rokoch stane pevnou súčasťou v boji o titul ako v domácej lige, tak aj v Lige majstrov. Na celú situáciu sa očami trénerov z Premier league pozrelo aj anglické BBC, ktoré prinieslo ich vyjadrenia.



"Newcastle United je po odkúpení novou futbalovou superveľmocou. Noví majitelia klubu zaručujú, že vo svete budú dominantným celkom nasledujúcich 20 až 30 rokov," poznamenal tréner Liverpoolu, Jürgen Klopp.



Thomas Tuchel z Chelsea vidí situáciu takto: "Ľudia majú obavy, čomu rozumiem. My však veríme v Premier league. Vedenie ligy je v tomto prípade autoritou, ktorá tento odpredaj schválilo. Vyzerá to tak, že tu máme nového adepta na titul a popredné priečky," uzavrel Nemec.



"Nemyslel som si, že sa to stane, ale teraz je to realitou a to mení celú situáciu," rozhovoril sa nórsky lodivod Manchestru United, Ole Gunnar Solskjaer. "Neviem, aké plány majú s klubom noví majitelia. Neviem, či sa chystajú minúť množstvo peňazí, ale ide o skvelý klub s tradíciami. Bude zaujímavé sledovať to, pretože posledné týždne to bolo dosť rozoberanou témou vo svete futbalu so šťastným koncom pre klub. Nechcem byť však súčasťou politických diskusií," uzavrel Solskjaer.

Vážnu konkurenciu bude mať aj jeden z najbohatších klubov súčasnosti, Manchester City, ktorému velí Pep Guardiola. "Fanúšikovia Newcastlu, ktorých som videl, boli naozaj šťastní. Je to biznis. Noví majitelia prevzali klub a obyvatelia Newcastlu sú šťastní. Som však ďaleko od toho, aby som chápal, prečo vzniklo takéto rozhodnutie.

Bývalý skvelý záložník Patrick Vieira a súčasný tréner Crystal Palace má na vec podobný pohľad, ako jeho náprotivok Pep Guardiola. "Pre Newcastle sú to dobré správy, rovnako tak aj pre fanúšikov a celé mesto. Tešíme sa s nimi. Je to obrazom posledných rokov a my to musíme jednoducho prijať."