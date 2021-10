Patrice Evra v tom má jasno: Zlatú loptu by mali vyhrať títo dvaja hráči, Messi ani Lewandowski to však nie sú!

Patrice Evra, bývalý francúzsky krajný obranca rád vyniká z davu. A inak tomu nie je ani v prípade názoru, kto by mal podľa neho vyhrať Zlatú loptu za minulý rok.

V nedávnom rozhovore sa nechal počuť, že jeho najhorúcejšími adeptmi na zisk prestížneho ocenenia je duo z Chelsea. "Zlatú loptu by mal podľa mňa dostať Kante alebo Jorginho z Chelsea. Úprimne, už ma to nebaví, keď to stále dávajú iba Messimu. Čo dokázal vyhrať za posledný rok? Maximálne tak Copa América. V Barcelone však nezískal nič," uzavrel Evra.



Na nespravodlivosť pri udeľovaní Zlatej lopty sa nedávno posťažoval aj kostarický brankár Keylor Navas. Ten si myslí, že brankári by mali mať pri tomto ocenení samostatnú kategóriu, kedy by bolo zaručené, že ju získa aj brankár, pretože inak nemajú muži medzi tromi žrďami žiadnu šancu.



Medzi najhorúcejšieho adepta na zisk Zlatej lopty platí suverénne Robert Lewandowski, ktorý dokázal v minulej sezóne nastrieľať neuveriteľných 41 gólov, čím oprášil a následne aj prekonal rekord dnes už zosnulého strelca Gerda Müllera.