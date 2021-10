Prvá Arabka v histórii v TOP 10 tenisového rebríčka WTA: Viac výhier tento rok nemá žiadna hráčka!

Keď Ons Jabeurová v roku 2017 zdolala v 2. kole na Roland Garros v Paríži Dominiku Cibulkovú, slovenská favoritka skonštatovala, že proti nadšene hrajúcej tuniskej tenistke nemala vo svojej hre záchytný bod. Cibulková bola vtedy úradujúca majsterka sveta WTA a nasadená šestka turnaja, Jabeurová ako 114. hráčka rebríčka iba "lucky loserka" z kvalifikácie.

Prešli štyri roky a stále lepšia Tunisanka postúpila do semifinále prestížneho turnaja WTA kategórie 1000 v Indian Wells. Vítaným bonusom k triumfu nad Estónkou Anett Kontaveitovou 7:5, 6:3 je posun do najlepšej desiatky svetového rebríčka. Pondelkový pohľad na rebríček bude mať aj historický nádych, Jabeurová bude vôbec prvá Arabka v Top Ten v histórii svetových ženských aj mužských renkingov. Pred turnajom v Indian Wells patrila 27-rodáčke z Ksar El Hellar 14. priečka. "Top 10 je splnený sen, na ktorom som dlho a tvrdo pracovala. Tušila som, že na to mám a jedného dňa to príde. Teraz pôjde o to, aby som výkonmi dokázala, že si zaslúžim to miesto medzi najlepšími," skonštatovala Ons Jabeurová na oficiálnom webe Ženskej tenisovej asociácie.

"Jabeurovej postup nie je náhoda. Proti Kontaveitovej dosiahla 48. víťazstvo v tejto sezóne, viac ich mená na konte žiadna tenistka na okruhu WTA. Tunisanka má v tomto roku za sebou už niekoľko míľnikov v kariére. V Birminghame ako prvá arabská žena vyhrala turnaj WTA, ešte predtým na Australian Open 2020 sa ako prvá Arabka dostala do štvrťfinále a zopakovala to na tohtoročnom Wimbledone," skonštatovali na webe WTA.

K tomu treba dodať, že aktuálne v Indian Wells Jabeurová postúpila prvýkrát do semifinále na podujatí WTA 1000, dosiaľ mala na konte len tri štvrťfinálové účasti v tejto vysoko dotovanej kategórii turnajov. Jej súperkou v boji o postup do finále bude Španielka Paula Badosová. "Náročný zápas a veľký boj, ale proti Anett je to vždy také. Chcela som sa presadiť svojou hrou, ale súperka ma dobre pozná, preto mi to nechcela dovoliť. Bolo náročné ťažiť z dropšotov. V závere som si pod tlakom zachovala chladnú hlavu a to rozhodlo. Som vďačná za toto víťazstvo a začína ma zaujímať aj miestny titul," uviedla Jabeurová v dobrej nálade.

Tunisanke zároveň patrí ôsme miesto v tohtoročnom poradí vo dvojhre a v prípade turnajového triumfu v Indian Welss sa výrazne priblíži k účasti na svetovom šampionáte WTA v mexickej Guadalajare. "Snažím sa utlmiť v sebe všetky emócie. Som si vedomá, že sa stále potrebujem v mnohom zlepšovať. Možno po turnaji príde čas aj na oslavu. Verím, že toto je len začiatok," dodala Jabeurová.