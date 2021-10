Niederreieter pokazil Chárov návrat do Islanders: Vycvičil ho v súboji a skóroval!

Slovenský obranca Zdeno Chára odohral svoj prvý zápas po návrate do New York Islanders. Spomínať v dobrom ale na svoju obnovenú premiéru v drese "ostrovanov" nebude. V druhej tretine využil jeho slabšiu rýchlosť švajčiarsky útočník Nino Niederreiter. Presadil sa cez Cháru v súboji a zblízka gólovo zakončil. Zvyšoval na priebežných 4:2 pre Carolinu, ktorá napokon vyhrala 6:3.

Islanders si vyžiadali kontrolu tejto situácie na videu, no spomalené zábery potvrdili platnosť gólu. „Puk išiel smerom na bránku, keď ma Chára zozadu natlačil, tak som veril, že sa to skončí za čiarou," vyhlásil Niederreiter pre nhl.com.

Nino Niederreiter bodies through Zdeno Chara on the way to the net, trickling one home to double the Carolina lead!#LetsGoCanes pic.twitter.com/2cSLqm23Ui