Stačila chvíľa nepozornosti a hneď mal čo vysvetľovať: Úradujúci majster sveta v snookri si pohneval fanúušikov

Ronnie O'Sullivan sa postaral o rozruch na podujatí Northern Ireland Open a tentoraz nejde o jeho ekvilibristiku v hre s tágom a farebnými guľami.

Legendárny anglický hráč snookru povedal, že atmosféra na podujatí v severoírskom Belfaste je “fádna” a vzápätí musel svoje slová verejne vysvetliť. Štyridsaťpäťročný hráč na svoju obhajobu uviedol, že vôbec tým nemal na mysli fanúšikov, ale spôsob, akým je vo Waterfront Hall postavené hľadisko pre ľudí.

“Nikdy by som si nedovolil kritizovať fanúšikov. To, čo som povedal, nemá nič spoločné s publikom v Belfaste,” povedal O’Sullivan pre Eurosport, cituje ho web bbc.com.

Faktom je, že šesťnásobný a úradujúci majster sveta po triumfe v 1. kole nad krajanom Andym Hicksom povedal, že sa počas zápasu cítil veľmi nudne. Neskôr po víťazstve nad ďalším krajanom Alfiem Burdenom pridal výraznejšiu kritiku na dejisko turnaja: “Tu sa ani nedá dosiahnuť nejaká atmosféra, lebo mám pocit, že hrám pred prázdnym hľadiskom. Len ja a počítadlo skóre.” Neskôr svoje slová uviedol na správnu mieru: “Myslel som to tak, že keď sa pozriem do hľadiska, nevidím ľudí. Nie je to však ich chyba, že je to tak postavené. Nehovoril som teda o fanúšikoch. Sú pre mňa ako rodina, bez nich by som ani nehral na tejto úrovni.”

Turnajová trojka O'Sullivan dúfa v zisk prvého titulu na podujatí v Severnom Írsku, v ostatných troch ročníkoch zakaždým prehral vo finále s Juddom Trumpom. Jeho súperom v boji o postup do štvrťfinále bude Číňan Jen Ping-tchao, nasadená štrnástka turnaja. “Verím, že s fanúšikmi, ktorí ma budú povzbudzovať, sa mi konečne podarí zvíťaziť. Mám rád 'hecovanie' z hľadiska, keď to chytí tú správnu atmosféru,” dodal.