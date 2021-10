Michalovce to v aktuálnej sezóne myslia naozaj vážne: Do klubu priviedli bývalého spoluhráča Connora McDavida!

Extraligový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval 25-ročného amerického brankára Devina Williamsa.

Jeho príchod je reakcia vedenia Dukly na ukončenie spolupráce s fínskym brankárom Juliusom Pohjanoksom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Pre Williamsa budú Michalovce prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Jeho doterajšia kariéra sa odvíjala v nižších zámorských súťažiach. Pred vstupom do mužského hokeja pôsobil v kanadskej juniorskej súťaži OHL v drese Erie Otters, v ktorej bol spoluhráč súčasnej hviezdy NHL Connora McDavida. Od roku 2017 odohral štyri sezóny ECHL v drese Tulsa Oilers. V sezóne 2018/2019 bol s priemerom 2,12 inkasovaného gólu na zápas najlepší spomedzi všetkých brankárov ECHL. V úvode sezóny 2012/2013 si zahral na prestížnom mládežníckom turnaji Hlinka Gretzky Cup.



Pohjanoksa prišiel do Michaloviec pred sezónou 2021/2022 z druhej najvyššej švédskej súťaže. V Dukle mal vytvoriť fínsku brankársku dvojicu s Karolusom Kaarlehtom, no zo zdravotných dôvodov nebol tímu k dispozícii. Kaarlehto chytal vo všetkých doterajších zápasoch sezóny, v pozícii náhradníka bol slovenský brankár Michal Vojvoda.