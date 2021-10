Už aj korčule mal tupé: Hossa po 4 rokoch na ľade!

Oprášil korčule i hokejový výstroj. Trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa (42) si v stredu prvýkrát od marca 2017 zahral hokej. Bývalý skvelý útočník sa 14. novembra zúčastní v torontskej Scotiabank aréne na exhibičnom Zápase legiend, ktorý bude súčasťou Hossovho uvedenia do Siene slávy NHL. Po Petrovi Šťastnom a Stanovi Mikitovi bude iba tretím hokejistom spod Tatier, ktorému sa tejto pocty zatiaľ dostalo!

Hoci Mariánovi Hossovi vypršala v lete 1. júla 2021 ešte platná zmluva s Arizonou, pre kožné problémy chýbal na ľade od marca 2017. „Vtedy sme v 1. kole play-off vypadli s Chicagom proti Nash­villu a odvtedy som si korčule na nohy neobul a ani nehral hokej. Keby nebolo tohto exhibičného Zápasu legiend NHL, tak by som sa na ľade neobjavil. Potreboval som však po takom dlhom čase zistiť, ako na tom som,“ zasmial sa trojnásobný šampión NHL z rokov 2010, 2013 a 2015 v drese Chicaga.

„Už aj korčule som mal tupé, kustód Trenčína Miško Malina mi ich musel nabrúsiť,“ pokračovala hokejová legenda. Odchovanca trenčianskeho hokeja mali do torontskej Siene slávy uviesť už vlani, ale pre pandémiu sa ceremoniál zrušil. „Verím, že teraz to už vyjde. Do Toronta pocestujem s celou mojou rodinou, rodičmi i bratom Marcelom,“ prezradil Marián, ktorý s bratom dokonca nastúpi aj v spomínanom zápase. „Budeme mať skvelú spomienku na naše kariéry,“ dodal Hossa, ktorý sa stane iba tretím hokejistom spod Tatier, ktorý sa ocitne medzi elitou Siene slávy NHL. V minulosti sa tejto pocty dostalo Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnému.