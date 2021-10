Organizátori pretekov Tour de France odhalili trať na budúci rok: Aké má šance na úspech Sagan?

Už je to vonku! V Paríži bola vo štvrtok predstavená trasa Tour de France 2022. Už 109. ročník slávnych pretekov zahŕňa úvodnú 13-kilometrovú časovku v Kodani, etapu cez dlažobné kocky z Paríža-Roubaix, návrat k legendárnemu stúpaniu L‘Alpe d‘Huez či viaceré horské dobrodružstvá v Pyrenejách.

Trasa budúcoročnej edície pretekov Tour de France sa zdá byť na prvý pohľad dobre vyvážená. Štartovať sa bude 1. júla v Kodani. Pretekať sa však bude aj vo Švajčiarsku a pelotón zavíta i do Belgicka. Odkryté cesty Dánska a severného Francúzska či etapa do Wallers-Arenberg s dlažobnými kockami znamenajú, že uchádzači na celkové víťazstvo budú musieť byť kompletní jazdci, schopní bojovať v strmých stúpaniach a na pavé. Budú tiež potrebovať podporu silného tímu. Príležitosti pre šprintérov budú najmä počas prvého týždňa, ale potom budú musieť viacerí adepti na zelený dres potiť krv v Alpách a Pyrenejách, aby sa 24. júla dostali do Paríža v časovom limite.

Slovenských fanúšikov, prirodzene, zaujíma najmä to, aké šance bude mať v lete náš Peter Sagan na zisk rekordného ôsmeho dresu pre víťaza bodovačky. „Organizátori spravili opäť dobrý mix trate. Jedna tretina je rovinatá, druhá pre klasikárov a posledná tretina sú kopce. Čo sa týka Petra, ten preteká v novom, francúzskom time. Pre Francúzov je Tour obrovský sviatok, nie je žiadnym tajomstvom, že Petra brali do tímu primárne len kvôli týmto pretekom. Prispôsobia preto všetko tomu, aby mohol Peťo uspieť. Záležať však bude na tom, aký program bude mať Peter počas jari a či jeho tím pozvú na veľké preteky. Je totiž známy tým, že sa potrebuje rozjazdiť na poriadnych klasikách.

Od toho sa bude odvíjať úspech na Tour,“ vysvetlil pre Nový Čas cyklistický tréner Peter Zánický. Z toho, že by Sagan nestihol prísť do cieľa v stanovenom časovom limite, strach nemá. „Čistokrvní šprintéri budú mať navrch hlavne na začiatku pretekov. Neskôr prídu kopce aj ťažšie poveternostné podmienky. Neobávam sa však, že by Peter mal problém zdolať horské etapy a prísť v stanovenom časovom limite. Minulý rok to zelený dres nebol, v menšom tíme si však bude na neho zrejme brúsiť zuby oveľa viac,“ dodal Zánický.