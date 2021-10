Zdena Cháru čaká namiesto domácich ovácii krst ohňom: So spoluhráčmi takmer pokoril cestovateľský rekord!

Slovenský hokejista Zdeno Chára si chvíľu bude musieť počkať na ovácie domáceho publika pri svojom návrate do tímu New York Islanders po 20 rokoch.

Dôvod je jednoduchý. Hráči NY Islanders začnú sezónu NHL 2021/2022 trinástimi zápasmi na klziskách súperov, ten prvý odohrajú už vo štvrtok na ľade Caroliny. Ešte päť týždňov potrvá, kým bude k dispozícii ich nový domovský stánok UBS Arena. Nachádza sa v Elmonte v tesnom susedstve známeho dostihového areálu Belmont Parku. Sezónne vstupenky už majú vypredané.

Hrať trinásťkrát za sebou u súpera je druhý najdlhší "trip" v histórii základnej časti NHL. Vancouver odohral v sezóne 2009/2010 až štrnásť duelov na súperovom ľade. Vtedy však bola do toho zahrnutá aj prestávka počas konania olympijského turnaja v Rogers Arene vo Vancouveri. Hráči NY Islanders sa pred vlastnými fanúšikmi v novej sezóne nepredstavia skôr ako 20. novembra.

"Bude to pre nás všetkých výzva, keďže pôjde o najdlhšiu sériu zápasov u súperov mimo tzv. bubliny. Tá bola špecifická a teraz môžeme profitovať z toho, čo sme tam zažili. Sme zomknutá skupina hráčov a teraz sa budeme môcť spoznať ešte lepšie. Môžeme spolu zažiť veľa zábavy a vytvoriť potrebnú chémiu v tíme. Môže to byť osožné pre nás všetkých," skonštatoval útočník Brock Nelson.

Vedenie Islanders upustilo od pôvodnej myšlienky odohrať niekoľko zápasov v úvode sezóne na starom mieste v Nassau Coliseum. Namiesto toho NHL upravila svoj kalendár tak, aby "Ostrovania" mohli začať súťažný ročník 33-dňovým cestovaním s hernými "tripmi" do Kanady, Arizony a dvakrát na Floridu. Tréner Barry Trotz sa neobáva toho, že to jeho hráči nezvládnu. "Mať takúto sériu zápasov hneď skraja sezóny je pre nás len dobré. Nemyslím si, že v tíme mám hráčov, ktorí by sa na to mali sťažovať. Život nie je vždy jednoduchý a nedeje sa len v zabehaných koľajach. A títo hokejisti sú si toho dobre vedomí," myslí si Barry Trotz.

Na jeho zverencov čaká ďalšia, tentoraz sedemzápasová, šnúra po klziskách súperov aj v apríli budúceho roka. Znamená to, že až 20 zo 41 zápasov vonku v tejto sezóne odohrajú počas týchto dvoch období na prelome októbra a novembra, resp. v apríli. Logicky z toho plynie, že dva z každých troch zostávajúcich zápasov v sezóne budú hrať pred domácim publikom. A to nie je na zahodenie. "Mám pocit, že zostavovatelia sezónneho kalendára nám z týchto špecifických dôvodov dopriali aj pár menších prestávok. Tie môžu hráči využiť na oddych doma a čas strávený s rodinou," doplnil Trotz.

Pod vedením 59-ročného rodáka z kanadského Winnipegu sa NY Islanders dostal v uplynulých dvoch sezónach zakaždým až do semifinále bojov o Stanleyho pohár a aj teraz patria jeho hráči medzi najvážnejších uchádzačov v sezónnej bitke o najvzácnejšiu klubovú hokejovú trofej. "Náš cieľ zostáva rovnaký. Chcem sa dostať do play-off a tam zabojovať o Stanleyho pohár. Minimálne sa chceme vrátiť tam, kde sme boli v minulej sezóne. Na novom mieste s fanúšikmi to bude ešte vzrušujúcejšie. Už sa nemôžeme dočkať, kedy to všetko vypukne," podotkol útočník Anthony Beauvillier.

Zatiaľ čo útočník Richard Pánik začne novú sezónu v nižšej súťaži AHL v Bridgeporte, obranca Zdeno Chára by mal byť pevnou súčasťou defenzívy jedného z najlepšie brániacich tímov NHL. Štyridsaťštyriročný harcovník hral v príprave aj v tréningovom kempe po boku Noaha Dobsona, ktorý je od Cháru o 23 rokov mladší. Takto by mali nastúpiť aj vo štvrtkovej ouvertúre v Raleighu proti Caroline.