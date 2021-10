Americká výstavná skriňa futbalu: Sergino Dest a Alphonso Davies strelili za svoje reprezentácie krásne góly!

Noc obrancov. Aj tak by sa dali nazvať dva kvalifikačné zápasy v boji o MS v Katare medzi USA s Kostarikou a Kanada, ktorá privítala Panamu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

SERGINO DEST WHAT A GOAL 🔥



The USMNT equalize! pic.twitter.com/eVNh8R8Lym — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2021

Kostarika sa na štadióne v Columbuse ujala vedenia proti domácemu výberu hneď v prvej minúte. Už o 25 minút neskôr stav stretnutia vyrovnal barcelonský obrancaTým naštartoval svoje mužstvo k víťazstvu 2:1, keď za Keylorov chrbát pridal druhý gól jeho vlastný spoluhráč Moreira.

Takmer identický začiatok zažili hráči Kanady. Tá inkasovala v piatej minúte o 21 minút neskôr bolo vďaka vlastnému gólu Murrila vyrovnané. Víťazný gól strelil hviezdny rýchlik Alphonso Davies, ktorý iba potvrdil, že o loptu treba bojovať do poslednej chvíle. Panamský obranca odprevádzal loptu do outu. V momente, kedy si bol na 100% istý, že si svoju úlohu splnil ho obral práve Davies, ktorý loptu naviedol až pred brankára, ktorého s kľudom Angličana prekonal. Kanada napokon triumfovala 4:1.



USA aj Kanada sú vďaka svojim krajným obrancom stále vo výbornej pozícii na postup do Kataru. Tabuľku so štrnástimi bodmi vedie Mexiko, druhé USA má bodov jedenásť a tretia Kanada o bod menej. To sú zároveň všetky priečky, ktoré zabezpečujú priamy postup na MS. Do konca kvalifikácie ostáva odohrať množstvo zápasov, no východisková pozícia je to rozhodne sľubná.