V lete boj na Euro, teraz boj o život: Mám rakovinu, oznámil 24-ročný reprezentant Walesu!

Mám rakovinu, oznámil reprezentant Walesu, ktorý sa v lete predstavil na európskom šampionáte!

Waleský reprezentačný stredopoliar David Brooks (24) oznámil na sociálnej sieti twitter šokujúcu a veľmi nepríjemnú správu - má rakovinu!

Pritom v lete sa predstavil na európskom šampionáte. Zahral si v troch zo štyroch zápasov "waleských drakov". V každom z nich nastupoval do hry z pozície striedajúceho hráča.

Je hráčom vedúceho celku anglickej súťaže Championship, ktorá je po Premier League druhou najvyššou.

„Je veľmi ťažké napísať túto správu. Diagnostikovali mi Hodgkinov lymfóm 2. štádia a budúci týždeň sa začnem liečiť. Napriek tomu, že to bol pre mňa a moju rodinu šok, predpovede sú pozitívne a som si istý, že sa úplne uzdravím a vrátim do hry tak rýchlo, ako to len bude možné," zostáva napriek všetkému futbalista pozitívne nastavený.

„Napriek tomu, že chápem, že teraz sa na mňa bude sústrediť pozornosť a záujem médií, chcel by som vás požiadať, aby ste v nasledujúcich mesiacoch rešpektovali môj osobný život. Keď budem mať príležitosť, podelím sa o správy o priebehu liečby," dodal Brooks.