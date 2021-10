Šatan prezradil, kto bude tvoriť kostru tímu a dodáva: Na olympiádu len zaočkovaní!

Prezident SZĽH Miroslav Šatan prehovoril o kostre tímu, očakávaných lídroch a potvrdil, že v olympijskej nominácii budú len zaočkovaní hokejisti!

Brankár Jaroslav Halák a obrancovia Erik Černák s Andrejom Sekerom sú prvé tri mená, ktoré budú v nominácii Slovenska na budúcoročnú olympiádu v Pekingu. Kto okrem nich by mal tvoriť kostru tímu?

„Sú to hokejisti, s ktorými počítame. Nielen oni, ale aj ostatní naši hráči z NHL by mali tvoriť kostru tímu. Veríme, že lídri na ľade aj mimo neho budú tiež Tomáš Tatar a Richard Pánik," vyhlásil prezident SZĽH Miroslav Šatan v rozhovore pre Denník Šport.

V kariére sa rozhodol pokračovať veterán Zdeno Chára, ktorý sa po dvadsiatich rokoch vrátil do New York Islanders - klubu, ktorý ho do NHL draftoval. Šatan potvrdil, že aj Chára je v hre, čo sa týka olympijskej nominácie. Rovnako ako Halák zmenil v lete klub a preto ho vedenie reprezentácie nechá aklimatizovať sa.

„Necháme im najprv čas rozbehnúť sa v nových kluboch, keďže v NHL zmenili pôsobiská. Je to už dlhší čas, čo boli v národnom tíme. Stále však majú kvalitu na to, aby pomohli reprezentácii. Veľa ľudí sa pýta na Zdena. Svoju účasť na olympiáde ešte bude zvažovať. Veríme, že nakoniec sa rozhodne pozitívne a príde. Bude na jeho aj Jarovom osobnom pocite, ako sa budú počas sezóny cítiť a či budú mať chuť hrať v Číne," hovoril Šatan.

Podľa aktuálnych nariadení všetci športovci, tréneri či funkcionári, ktorí nie sú očkovaní proti ochoreniu Covid-19 absolvovať po príchode do Číny trojtýždňovú karanténu. Šatan potvrdil, že to je hlavný dôvod, pre ktorý sa do nominácie na hokejový turnaj dostanú len očkovaní hráči.

„Inú možnosť nemáme. Neviem si predstaviť, že by niekto sedel tri týždne v hoteli bez tréningu a zápasu, a potom by nastúpil do podobne náročného turnaja. Organizátori sa rozhodli, že umožnia štart na olympiáde len pre zaočkovaných."