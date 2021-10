Britský tenista Andy Murray nebude hrať v novembri a decembri na finálovom turnaji Davisovho pohára. Tridsaťštyriročný trojnásobný grandslamový víťaz necíti, že by si zaslúžil účasť v tíme.

Murray pomohol v roku 2015 k prvému triumfu Veľkej Británie v súťaži po 79 rokoch. "Dal som Davis Cupu veľa, niekedy aj na úkor vlastného zdravia. Platilo to, aj keď som hral naposledy v roku 2019. Teraz necítim, že by bolo správne nastúpiť. Nie som si istý, či si to zaslúžim. Budem oddychovať a dám môjmu telu šancu na oddych," povedal 121. hráč rebríčka ATP pre portál BBC.



Veľká Británia sa v C-skupine v Innsbrucku stretne s Francúzskom a Českom.