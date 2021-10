Útočník Ladislav Almási príjemne prekvapil: Máme konečne smrtiaci hrot?

Jeho akcie na reprezentačnej futbalovej burze výrazne stúpli! Ladislav Almási (22) má za sebou v priebehu štyroch dní debut proti Rusku a prvý štart v základnej zostave na trávniku vicemajstra sveta z Chorvátska.

Bez štyroch centimetrov dvojmetrový útočník Baníka Ostrava vo finiši kvalifikácie majstrovstiev sveta rozhodne nesklamal. V Osijeku vyšperkoval svoj odvážny výkon asistenciou na druhý gól Lukáša Haraslína (25).

Bratislavský rodák príjemne prekvapil aj trénera Štefana Tarkoviča, ktorý ho nechal na ihrisku celých 90 minút.

„Je veľmi dôležité, že takto skvelo zapadol. Vedeli sme sa o neho oprieť v prechodovej fáze a bol vo viacerých útočných akciách, ktoré sa skončili aj gólmi. Pre mňa je to veľmi pozitívny impulz do budúcnosti. To, čo ukázal, nie je jeho strop,“ tvrdil po remízovom súboji šéf lavičky národného tímu.

Almási sa predviedol ako srdnatý, nebojácny typ bojovníka, ktorý si vie urobiť poriadok vo svojom priestore.

„Prehral síce zopár súbojov so skúseným Vidom, ale bol pri oboch góloch. Na futbalovú verejnosť urobil výborný prvý dojem. Je len na ňom, ako bude napredovať,“ uviedol pre Nový Čas bývalý vynikajúci útočník Stanislav Šesták.

So šiestimi gólmi náš top strelec v kvalifikácii MS 2010 vidí v mladíkovi veľký potenciál. „Teraz majú tréneri väčšiu variabilitu v útočnej fáze.“

Ladislav Jurkemik po konci šancí postúpiť na MS: Hra, akú chceme, ale neskoro

„Slovenský Zlatan“, ako Laca volajú fanúšikovia Baníka v narážke na švédskeho obra Ibrahimoviča, si preniesol dobrú formu a pohodu z klubu aj do reprezentácie. V Ostrave pravidelne hráva a s piatimi gólmi je jej streleckým lídrom.

„Prestup do českej ligy mu prospel. Laca poznám dlhšie. Hrával druhú ligu v Šamoríne, ja v Poprade. Po jednom zápase som mu povedal: ‚Si fantastický hráč, len toľko neplač.‘ Stále bol na zemi a nariekal. Teraz už vedel rozdať i prijať.“

Naša reprezentácia potrebovala na hrot útoku dôrazné kladivo, ktoré si vie pred bránkou súpera vydobyť rešpekt. Ako Martin Jakubko či Adam Nemec v minulosti. Almási môže byť cenným prínosom do ofenzívnej mozaiky.

„Proti Chorvátom ma príjemne prekvapil. Je platný v šestnástke, ale má aj čosi navyše - solídnu rýchlosť. Vyhľadával voľné priestory na ofsajdovej línii, ukazoval sa a pýtal si lopty aj do nábehov. Konečne je o kom hovoriť, že máme na hrote útoku,“ dodal Šesták.