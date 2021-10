Hviezda NBA dostala tvrdé ultimátum: Buď sa dá očkovať, alebo...

Nezaočkovaný americký basketbalista Kyrie Irving je v poslednom čase skúpy na slovo, ale jeho tím Brooklyn Nets dospel k vážnemu rozhodnutiu.

Buď si hviezdny rozohrávač nechá pichnúť vakcínu proti ochoreniu COVID-19 alebo sa môže rozlúčiť s tým, že v nadchádzajúcej sezóne si oblečie dres Brooklynu v súťažných zápasoch. Vedenie Nets má na toto tvrdé ultimátum svoje dôvody. Platia Irvingovi ročne 34 miliónov dolárov za to, aby v "súhvezdí" s Kevinom Durantom a Jamesom Hardenom zaútočili na zisk titulu v NBA. Podľa zdravotných predpisov štátu New York všetci športovci, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach v uzavretých priestoroch, musia prejsť vakcináciou.

Zámorské médiá tvrdia, že aj keby Irving zostal doma prilepený k svojmu gauču, aj tak bude poberať 16 miliónov dolárov za túto sezónu. Podľa majiteľa Nets Joea Tsaia je to suma, ktorá by mu prináležala za zápasy na ihriskách súperov, ktoré by mohol absolvovať aj ako nezaočkovaný hráč. A to bez ohľadu na to, či by ich aj skutočne odohral. Generálny manažér Brooklyn Nets Sean Marks uviedol, že Irving s určitosťou nefiguruje medzi 96 percentami zaočkovaných hráčov týždeň pred začiatkom NBA. "Ak by bol zaočkovaný, určite by to povedal a nevykrúcal sa. A najmä túto debatu by sme vôbec neviedli," vyhlásil Marks.

Irving má skvelú streleckú ruku aj rozohrávku, mimo palubovky sa venuje charitatívnym aktivitám a je aj viceprezident Hráčskej asociácie NBA. Je však aj značne kontroverzný v určitých vyjadreniach na celospoločenské témy. Napríklad v jednom z podcastov v roku 2017 vyhlásil, že Zem je podľa neho plochá a čo sa týka očkovania, údajne si robí vlastné prieskumy a na základe nich sa rozhodol, že si nenechá pichnúť vakcínu. Pritom mu zjavne chýba kvalifikácia na to, aby vedel reálne posúdiť platnosť vedeckých štúdií o očkovaní. "Nie je jednoduché zistiť, odkiaľ berie Irving informácie o vakcinácii. Dúfajme však, že to nie sú rovnaké zdroje, z ktorých sa dozvedel, že Zem je plochá a chvíľu tomu veril," ironicky uviedla agentúra AP.

Aj vzhľadom na otáľanie Irvinga vznikla v NBA vakcinačná kampaň, do ktorej sa zapojilo niekoľko bývalých velikánov tejto prestížnej zámorskej profiligy na čele a Kareemom Abdulom-Jabbarom, Charlesom Barkleym a Shaquillem O'Nealom. Tí všetci vyzývajú hráčov, aby boli zodpovední voči sebe aj svojím spoluhráčom. Najnovšie sa k tejto iniciatíve pridal aj majiteľ Charlotte Hornets a legendárny hráč Chicago Bulls Michael Jordan. “Zdieľam názor vedenia NBA a pevne verím vo vedecké závery," prezentoval Jordan heslo kampane.