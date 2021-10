Divoké obdobie Alexandra Zvereva: Jedna ho žaluje, s druhou má dieťa a tretia ho utešuje

To, čo zažíva nemecká tenisová superstar Alexander Zverev(24) je fakt divočina! Olympijský víťaz z toho musí mať bezsenné noci! Jedna exka ho žaluje za domáce násilie, s druhou má polročnú dcérku Maylu a on ulovil tretiu!

Začnime od konca: čerstvým úlovkom je podľa portálu bild.de populárna modelka, moderátorka a herečka Sophia Thomallaová (32), s ktorou sa tenista pozná už viac ako štyri roky, no iskrička preskočila až teraz! Sexica totiž donedávna randila s futbalovým brankárom Lorisom Kariusom, ktorého preslávili kiksy v bránke Liverpoolu. Pred Indian Wells sa kráska, ktorá má na instagramovom profile viac ako takmer jeden a pol milióna priaznivcov, pochválila vášnivou fotografiou z Floridy.

Nechce nič I.

Pred Sophiou bola jeho vyvolenou iná modelka Brenda Pateová (28), s ktorou má polročnú dcéru Maylu. Finalistka šou Heidi Klumovej „Budúca nemecká Top modelka“ ukončila s tenistom vzťah pre odlišné názory na zásadné veci v živote. Krátko potom sa dozvedela, že je tehotná, no hneď vyhlásila, že striedavá starostlivosť je pre ňu nepredstaviteľná a pomoc od neho nebude vyžadovať. „Mám šťastie, že ju môžem vychovávať aj sama,“ dodala Brenda.

Nechce nič II.

Najbúrlivejší vzťah Alex zažil s bývalou ruskou tenistkou Olgou Šaripovovou (25), ktorá ho žaluje za domáce násilie. Zverevovo správanie sa už vyšetruje aj tenisová asociácia ATP! „Bola som s kamarátkami vonku a trošku sme to pretiahli. Saša ma dusil vankúšom,“ opisuje vyčínanie tenistu Šaripovová, ktorej sa podarilo utiecť, no on ju našiel: „Potom mi povedal, že si so mnou môže robiť, čo chce, že nikomu na mne nezáleží.“ Ruska dodala, že nevie, čo by bolo, keby sa tam neobjavili nejakí ľudia. „Nechcem žiadne peniaze, chcem iba, aby verejnosť poznala pravdu,“ uzavrela.

Pevné nervy

„Mám za sebou najlepšiu sezónu a som rád, že som sa znova kvalifikoval na ATP Finals. Prvýkrát sa bude hrať v Turíne a ja mám rád talianskych vášnivých fanúšikov. V Taliansku som mával dobré výsledky a verím, že na ne nadviažem,“ skonštatoval Alex, na ktorého hre sa rušné súkromie neprejavuje. Vyhral OH v Tokiu aj dva prestížne turnaje kategórie ATP Masters 1000 v Madride a Cincinnati...