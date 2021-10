Ladislav Molnár o rozhodujúcom momente: Ležiaci hráč a osudná medzera v múre

Toto by sa stať nemalo. To tvrdí bývalý reprezentačný brankár Ladislav Molnár (61) o momente, ktorý predchádzal vyrovnávajúcemu gólu Chorvátov na 2:2. V 71. minúte Luka Modrič (36) spoza hranice šestnástky zahral priamy kop a jeho slabá strela skončila v našej sieti, keďže sa celý múr uhýbal letiacej lopte.

Bývalý výborný gólman chybu hráčov pripisuje strachu, že by ich lopta mohla trafiť do tváre či do chúlostivého miesta.

Jednou z príčin prehry bola aj zlá reakcia hráčov pri priamom kope Modriča. Nepomohlo ani to, že Slováci použili inými tímami overenú metódu ležiaceho hráča na trávniku s úlohou blokovať prízemne letiacu strelu.

„Hoci priamy kop Modriča nebol prudký, brankár Rodák za gól nemôže. Vinní sú hráči v múre, ktorí vyskočili a uhýbali sa lopte. Brankár potom už nemá čas reagovať. To sa nesmie stať,“ okomentoval situáciu predchádzajúcu vyrovnaniu na 2:2 Ladislav Molnár.

Z hráčskych čias vie, že celistvosť hráčskeho múru sa v tréningoch často trénovala tak, že vybraní hráči doň pálili z rôznych vzdialeností. „Vyžadovalo to odvahu. Ale niekedy je strach, že vám lopta trafí do tváre alebo chúlostivého miesta, väčší,“ pripustil.