Vo futbalovej Trnave si pred derby napnuté nervy liečili footgolfom! Komu to išlo najlepšie?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V nedeľu sa v Trnave odohrá najväčšie slovenské futbalové derby medzi domácim Spartakom a Slovanom. V samotnom klube to už niekoľko dní vrie, dočkať sa už nevedia ani fanúšikovia, šteklenie v bruchu narastá. Bolo teda potrebné atmosféru trochu uvoľniť. A teambuilding pri footgolfe na Kamennom mlyne bol to najlepšou príležitosťou.

"Bolo to super. Trošku sme si okorenili týždeň, keď bolo reprezentačné voľno. Je to niečo iné ako zvyčajne. Ja som to už niekoľkokrát hral, tak som mal oproti ostatným trochu výhodu. Možno preto sa mi tak darilo," vyjadril sa s úsmevom pre klubovú stránku obranca Gergely Tuma. Ešte lepší ako on bol stredopoliar Jakub Grič, ktorý internú súťaž napokon vyhral.

Výkony futbalistov na greene pozorne sledovali aj aktívni hráči a tréneri footgolfu na čele jedným z najskúsenejších, Michalom Dianom- A ten na ich adresu nešetril chválou. "Išlo im to veľmi dobre. Je to vhodný doplnok pre futbal. Je to o nákopoch a jednak o presnosti prihrávok," vysvetľoval Dian.