Stoch sa pokúša v Liberci o reštart, fanúšikovia riešia jeho sexi priateľku

Kým on sa pokúša o reštart svoje kariéry, ona naďalej dráždi na sociálnych sieťach svojich fanúšikov.

Slovenský futbalista Miroslav Stoch (31) sa upísal Libercu. Bývalého slovenského reprezentanta oslovil predovšetkým záujem trénera Ľuboša Kozla a Stoch verí, že sa po konci v poľskom Lubine vráti čoskoro do kondície, aby mohol Slovanu pomôcť v ligových bojoch. Zároveň sa netají, že by ešte rád zabojoval o zahraničný angažmán.

Nielen bývalý stredopoliar Chelsea, Fenerbahce, pražskej Slavie, PAOKu Solún či Lubinu, zaujíma fanúšikov. Tí sú hotoví z jeho priateľky Pauly Bedžetiovej, ktorá pravidelne na sociálnu sieť publikuje erotické fotky, na ktorých dominujú najmä jej veľké prsia.

Medzi fanúšikmi sa hovorí, že o prestupe do Grécka zohrala práve Paula významnú úlohu. Lákalo ju totiž bývanie pri mori. Priaznivci Fenerbahce dokonca Paulu cez internet prosili, aby sa s Miroslovom vrátili. „Vráť sa do Turecka, kráska,“ písal Paule jeden z fanúšikov tureckého klubu. V médiách prebehla správa aj kríze vo vzťahu Miňa a Pauly. Teraz sa Stoch upísal klubu pod Ještědom a je otázne, či táto destinácia bude sedieť Paule, ktorá miluje luxus, more a pláže...