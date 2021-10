Neymar spôsobil rozruch: Neviem, či mám ešte energiu ďalej hrať

"Majstrovstvá sveta v Katare v roku 2022 budú pravdepodobne moje posledné," povedal útočník Brazílie a SG Paríž pre spoločnosť DAZN.

"Neviem, čo má ešte vnútornú silu sa futbalu venovať," dodal. Brazília je blízko k postupu na MS a Neymar zároveň fanúšikov upokojuje, že urobí všetko preto, aby so svojími spoluhráčmi v Katare získali titul majstra sveta.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."



Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆



