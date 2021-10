Šéf SFZ Ján Kováčik je s kvalifikáciou nespokojný: Koniec Tarkoviča pri repre?

Na začiatku kvalifikácie by sme výsledok z Osijeku brali všetkými desiatimi. Remíza s vicemajstrami sveta (2:2) a navyše na ich pôde a ešte k tomu skvelý výkon všetkých hráčov, to sa každý deň nevidí.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Remíza pre Slovensko a víťazstvo Ruska v Maribore nad domácim Slovinskom však definitívne rozhodlo, že v kvalifikačnej H skupiny si to o priamy postup rozdajú Rusi a Chorváti. Jeden z tejto dvojice pôjde priamo do Kataru, druhého čaká baráž. Slováci sa pobijú so Slovinskom už iba o tretie miesto.

A tento výsledok považuje šéf Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik za neúspech.

„Považujem to za neúspech, v tejto skupine sme mali skončiť minimálne na druhom mieste,“ priznal Ján Kováčik.

„Pocity z výkonov z oboch posledných zápasov sú dobré, rovnako ako boli aj v septembri. Nezískali sme však body. Futbal nie je krasokorčuľovanie, hrá sa na výsledok,“ pokračoval prvý muž nášho futbalu.

Tak je teda celkom logické, že sa vynára otázka budúcnosti reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča, ktorému sa koncom roka končí zmluva.

"Rozbor sme si urobili aj po ME 2020 a myslím si, že závery, ktoré sme prijali a kroky, ktoré tréneri urobili, sa jasne ukázali na septembrových aj októbrových výkonoch hráčov. Rovnako urobíme rozbor aj po konci tejto kvalifikácii a bude to komplexné,” vyjadril sa Kováčik k otázke hlavného kouča národného tímu.