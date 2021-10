Petra Vlhová na prahu 10. sezóny vo Svetovom pohári: Má jasný cieľ

Usmiata a dobre naladená. V takomto rozpoložení porozprávala slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (26) všetko o tom, čo ju čaká v desiatej sezóne vo Svetovom pohári, v ktorom obhajuje celkového prvenstva, ale najmä o vrchole tejto zimy, ktorým bude pre rodáčku z Liptovského Mikuláša februárová olympiáda v Pekingu.

Ako Peťa neraz zdôraznila, olympijská medaila je cieľom tejto zimy. „Idem do sezóny ako víťazka Svetového pohára a uvedomujem si, že je to niečo iné. Musím sa sústrediť sama na seba a neriešiť, čo sa deje okolo mňa. Budem chcieť vydať zo seba maximum, aby to dopadlo čo najlepšie,“ spustila Petra odhodlane.

Februárová výzva

Už viackrát povedala, na čo sa túto sezónu sústredí: „Nebudem tajiť, že mi ešte chýba olympijská medaila. Je to však ešte veľmi ďaleko, môže to ovplyvniť mnoho faktorov. S mojím tímom ale urobíme všetko, aby sa môj sen stal skutočnosťou. Olympiáda je špecifická udalosť, koná sa každé štyri roky, je tam jediná šanca. Ešte je to veľmi ďaleko, začneme Svetovým pohárom, kde máme takisto ciele.“

Silnejšia ako vlani

Na prahu sezóny s novým trénerom odmietla ich porovnávanie. Iba zdôraznila: „Čo sa týka trénerov, som spokojná so zmenou, ktorú som urobila. Nechcem však porovnávať toho predchádzajúceho so súčasným. Isté je však to, že sa cítim fyzicky silnejšia ako vlani, ale to nie je záruka toho, že budem zasa víťaziť. Urobím však maximum.“

Uberie z tempa

V predošlej, pre ňu takej úspešnej sezóne 2020/2021 Vlhová absolvovala ako jediná všetkých tridsaťjeden pretekov Svetového pohára, ktoré ženy odjazdili. Pripísala si šesť víťazstiev a celkovo desať pódiových umiestnení, čo jej vynieslo historický zisk veľkého glóbusu ako prvej Slovenke v histórii. To, čo v medzisezónnom období naznačila, teraz potvrdila: „Ešte sme sa nerozhodli, ktoré preteky absolvujem a ktoré vynechám. Budeme to riešiť počas sezóny za pochodu. V lete sme sa viac zameriavali na technické disciplíny, ale trénovala som aj rýchlostné.“

Náročná logistika

Slovenka odštartuje sezónu v sobotu 23. októbra obrovským slalomom v Söldene a do Rakúska zamierila už včera, aby si necelé dva týždne do prvých pretekov ešte kvalitne potrénovala. „Všetko funguje, ako má, Peťa pracuje s úsmevom, to je pre nás dôležité. Ideme ešte pár dní lyžovať, doladíme posledné veci,“ uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii asistent trénera Matej Gemza, podľa ktorého bude táto sezóna najnáročnejšia na logistiku. Do kalendára sa totiž vrátili podujatia v zámorí, olympijské hry sú v Číne...