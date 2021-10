Štartuje nový ročník zámorskej prfiligy: Prehľad Slovákov na súpiskách klubov NHL

Už v utorok odštartuje v zámorí ďalší ročník hokejovej profiligy. Dva dni pred štartom novej sezóny NHL figurovalo na súpiskách klubov desať slovenských hokejistov.

To však zrejme nebude konečný počet, dá sa očakávať, že vedenie Anaheimu Ducks pošle tesne pred začiatkom základnej časti brankára Romana Durného na farmu do AHL. Miesto na zápasovej súpiske by mali mať isté Jaroslav Halák (Vancouver), Erik Černák (Tampa Bay), Andrej Sekera (Dallas), Zdeno Chára (NY Islanders), Martin Fehérváry (Washington) a trojica z New Jersey Christián Jaroš, Marián Studenič a Tomáš Tatar. Neistá je budúcnosť útočníka Richarda Pánika v prvom tíme New Yorku Islanders po tom, ako ho "ostrovania" umiestnili na waiver listinu, z ktorej si ho nikto nestiahol.

Tridsaťšesťročný Halák po troch rokoch v Bostone zmenil klub a ako voľný hráč sa na rok upísal Vancouveru, kde by mal ako brankárska dvojka kryť chrbát o 11 rokov mladšiemu Thacherovi Demkovi. Nie je však vylúčené, že Halák v prípade kvalitných výkonov dostane aj väčší priestor medzi žŕdkami ambiciózneho tímu, ktorý by sa po ročnej pauze rád vrátil do play off. Je možné, že v nasledujúcej sezóne sa objaví v profilige aspoň na krátko aj druhý slovenský brankár.

Na farme NY Rangers v Hartforde začne 24-ročný Adam Húska, kde by sa mal deliť o čas v bránkovisku s Keithom Kinkaidom. V hierarchii "jazdcov" je v poradí tretí, resp. štvrtý brankár. V prvom tíme Rangers by mohol dostať príležitosť, ak by sa v priebehu sezóny zranil jeden z dvojice Igor Šesťorkin - Alexandar Georgiev. V ešte lepšej pozícii je 23-ročný Roman Durný, ktorý zostával v kádri Anaheimu Ducks až do samého konca prípravného kempu. Ak sa nestane nič nepredvídateľné, mali by "káčeri" začať ročník s brankárskym tandemom John Gibson - Anthony Stolarz a Durný by mal putovať do farmárskeho tímu San Diego Gulls (AHL). Podľa všetkého však mladý Slovák vyhral súboj na diaľku s Čechom Lukášom Dostálom a ak Ducks budú potrebovať v neskoršej fáze pomoc v bránkovisku, ako prvý by mal dostať pozvánku Durný. Ten podobne ako Húska ešte čaká na premiéru v NHL.

Nový ročník odštartuje aj s piatimi slovenskými obrancami. Pevnou súčasťou defenzívy Tampy Bay je 24-ročný Erik Černák, ktorý bol v uplynulých dvoch sezónach pri oboch majstrovských triumfoch Lightning. V tíme obhajcu je stabilnou oporou, zväčša nastupujúcou v druhom obrannom páre s Ryanom McDonaghom. Andrej Sekera potiahne už svoju tretiu sezónu v Dallase, kde by mal predbežne nastupovať v tretej obrannej dvojici. Sekera spoločne s Černákom a Halákom už majú isté miesto v kádri slovenskej reprezentácie na ZOH 2022 v Pekingu.

Zrak hokejovej verejnosti sa bude upierať na veterána Zdena Cháru, ktorý sa rozhodol nepokračovať vo Washingtone a ako voľný hráč sa dohodol na ročnej zmluve s NY Islanders. Vrátil sa tak do klubu, ktorý ho v roku 1996 draftoval a v ktorého drese odštartoval svoju bohatú profiligovú kariéru. Predtým naposledy obliekal dres "ostrovanov" v ročníku 2000/2001.

"Bol to môj prvý tím, prvá skúsenosť s NHL. V tom čase sme prechádzali náročnými fázami, ale veľa som sa z toho naučil," povedal po podpise kontraktu 44-ročný Chára, ktorý bude najstarší i najvyšší muž medzi aktívnymi hráčmi v NHL. Víťaz Stanleyho pohára s Bostonom (2011) a držiteľ Norrisovej trofeje z ročníka 2010/2011 nastúpi už do svojej 24. sezóny v profilige. S Islanders si trúfa na najvyššie priečky: "Kruh sa v podstate uzavrel. Kto by to povedal, že sa to takto stane po nejakých 20 rokoch? Je tu veľmi dobrá skupina so silným líderstvom a kľúčovými hráčmi, ktorí sú súčasťou Islanders už dlho. Je to veľmi dobre štruktúrovaný a kultivovaný tím." V newyorskom mužstve od Cháru čakajú, že bude tútorom pre mladších hráčov, najmä pre talentovaného Noaha Dobsona.

Potešiteľná je aj pozícia 22-ročného Martina Fehérváryho. Ten počas pandémiou skrátenej sezóny 2020/2021 nedostal šancu vo Washingtone, no pred tou nadchádzajúcou má miestenku v prvom tíme Capitals prakticky istú. Pomohli mu odchody Cháru i ďalšieho beka Brendena Dillona, zaradenie Michala Kempného na waiver listinu, no aj dobré výkony v prípravnom období, keď ho nezabrzdilo ani drobné zranenie ruky po nastrelení pukom. V otváracom zápase proti NY Rangers by dokonca mohol nastupovať v prvom obrannom páre s hviezdnym Johnom Carlosom, s Američanom hral v príprave a trénovali spolu aj na nedeľnom tréningu.

Najväčšie zastúpenie bude mať slovenský hokej v New Jersey. K Studeničovi, ktorý debutoval v drese Devils v minulej sezóne, sa v lete pridali aj krajania Jaroš s Tatarom. Tridsaťročný Tatar sa po trojročnom pôsobení v Montreale dohodol ako voľný hráč s New Jersey na dvojročnej zmluve. S priemerným platom 4,5 milióna dolárov bude najlepšie zarábajúcim slovenským hráčom v NHL. Devils od neho čakajú gólovú produkciu, počítajú s ním v presilovkách, v závere prípravy hral v treťom útoku s Andreasom Johnssonom a Dawsonom Mercerom.

"Myslím si, že budúcnosť Devils vyzerá výborne. V tíme je viacero skvelých mladých talentov, navyše do defenzívy získali Dougieho Hamiltona, jedného z najlepších obrancov v lige za uplynulé roky. Klub tým jasne ukazuje, čo chce spraviť a akým smerom chce ísť. Som rád, že im zapadám do koncepcie," povedal Tatar na tlačovej konferencii krátko po podpise kontraktu. U 22-ročného Studeniča si "diabli" cenia jeho rýchlosť, no svoju pozíciu v mužstve ešte bude musieť potvrdiť. Dvojcestnú zmluvu má aj Jaroš, ktorého Devils získali výmenou zo San Jose. Dvadsaťpäťročnému obrancovi momentálne hrajú do kariet zranenia Damona Seversona a Tya Smitha, ktorí cez víkend netrénovali, Jaroš nastupoval v treťom páre s Coltonom Whiteom.

V kempoch sa ukázali aj ďalší slovenskí mladíci, ktorí už medzičasom zamierili na farmy, kde budú čakať prípadnú pozvánku do prvého tímu. Na svoje minulosezónne tri štarty v NHL bude chcieť nadviazať Adam Ružička, ktorý rovnako ako jeho krajan Martin Pospíšil začne sezónu v tíme AHL Stockton Heat. Maxim Čajkovič odštartuje ročník na farme Tampy Bay Syracuse Crunch, podobne je na tom Martin Chromiak, ktorý nedávno podpísal nováčikovský kontrakt s Los Angeles Kingsm, ten momentálne hrá v juniorskej OHL v tíme Kingston Frontenacs. Už menšie šance dostať pozvánku do profiligy majú Matej Kašlík, ktorý sa ukázal v kempe Colorada Avalanche, a Jakub Demek, nádej Vegas Golden Knights. Obaja sa budú snažiť v juniorských ligách zaujať a vybojovať si nováčikovské zmluvy.

Prehľad Slovákov na súpiskách klubov NHL /stav k 11. októbru/:

Anaheim Ducks - Roman Durný (b)*

Dallas Stars - Andrej Sekera (o)

New Jersey Devils - Tomáš Tatar (ú), Marián Studenič (ú)*, Christián Jaroš (o)*

New York Islanders - Zdeno Chára (o), Richard Pánik (ú)

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)

Vancouver Canucks - Jaroslav Halák (b)

Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)*