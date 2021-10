Adam Žampa pred novou sezónou: Verím, že to chrbát vydrží

Slovenský lyžiar Adam Žampa (31) si chce s výhľadom ZOH 2022 v Pekingu zlepšiť v novom ročníku Svetového pohára štartové číslo. V predchádzajúcej sezóne v obrovskom slalome sedemkrát bodoval, dvakrát sa umiestnil v elitnej desiatke a ako prvý Slovák sa prebojoval na finálové podujatie SP.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dokázal to napriek problémom s chrbtom, ktoré ovplyvnili letnú prípravu. Tridsaťjedenročný Žampa sa v tejto fáze kariéry vyprofiloval ako špecialista na technicky najnáročnejšiu alpskú disciplínu. Na majstrovstvách sveta v nej obsadil ôsmu priečku a sústredí sa na ňu aj v nadchádzajúcej zime. Pre doliečovanie chrbta sa na lyžiach začal pripravovať neskôr, techniku dolaďoval vo Švajčiarsku. Úvodná súťaž je na programe v nedeľu 24. októbra v rakúskom Söldene.

"Vrcholí to, verím, že všetko je veľmi dobre nastavená. Po lyžiach je to sem-tam bolestivé, snažím sa to s mojím fyzioterapeutom dávať dokopy cvičením. To je jediná cesta, verím, že to bude držať celú sezónu. Teším sa na Sölden, v prvých pretekoch človek vždy čaká, čo bude. Určite sa budem snažiť nadviazať na výsledky z minulej sezóny, ja už nemám čo stratiť. Nejaké výsledky za sebou mám, ak to chcem zlepšiť, musím jazdiť naplno a byť zdravý. Mám dosť skúseností, ako súťažiť vo Svetovom pohári. Je to o maličkostiach, ktoré človek niekedy vie a niekedy nevie ovplyvniť. Minulú sezónu mi sadol materiál, robím všetko, aby bol v tejto sezóne ešte lepší," povedal Žampa na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Na sústredení mal možnosť porovnať sa aj s obhajcom veľkého glóbusu Alexisom Pinturaultom z Francúzska. Na súťažných svahoch bude podľa slovenského reprezentanta dôležitá konštantnosť:

"Medzi 1. a 30. miestom je rozdiel 1,5 sekundy. Stačí jedna malá chyba v jednej bráne a je koniec. Treba si uvedomovať každý jeden oblúk, človek nikdy nevie, ktorý môže byť posledný. V mužskom lyžovaní nie je čo špekulovať. Je veľmi dôležité vyjazdiť si dobré číslo, ja som vsadil na kartu obrovského slalomu. Prerazil som tam a nadviazať na výsledky sa budem snažiť aj preto, aby som si zlepšil štartové číslo. Keď je človek v prvej pätnástke, čo pre mňa nie je veľmi ďaleko, tak sa čísla žrebujú. Ak si človek vyžrebuje osmičku alebo desiatku, dokáže to urobiť veľmi veľké rozdiely. Chcem si do olympiády vyjazdiť čo najlepšie štartové číslo, aby som tam mohol podať čo najlepší výkon."

V predchádzajúcej sezóne SP dvakrát zabodoval v "obráku" aj Andreas Žampa (24. a 27. miesto), Adam vidí v mladšom bratovi väčší potenciál: "Ja mu vďačím, keby on nebol na tréningoch taký rýchly, nevedel by som ešte zrýchľovať. On ma posúva a v pretekoch to bolo väčšinou opačne, že ja zajazdím a on je 27. s chybou, pritom všetci vedeli, že je na tom lepšie ako ja." Najmladší z bratskej trojice Teo Žampa bude súťažiť v Európskom pohári.