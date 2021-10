Španieli cítia veľkú krivdu: Mal platiť víťazný gól Mbappého?

Spomalené zábery síce usvedčili Mbappého, že stál za posledným mužom španielskej obrany, no rozhodcovia na čele s Anthonym Taylorom napokon gól uznali. Dôvod? Brániaci Eric Garcia sa úmyselne dotkol lopty, čím začal novú fázu hry. Podľa súčasných pravidiel nejde v takejto situácii o ofsajd.

"Nespravodlivosť," píše veľkým titulkom španielsky list Sport. Krivdu cítia a španielski hráči. "Ničíte futbal. Nepochopiteľná interpretácia nového a smiešneho pravidla o ofsajde od video asistenta zničila Španielsko," píše španielska Marca.

"Bez titulu, no s budúcnosťou. S geniálnym zásahom Benzemu a kontroverzným gólom Mbappého otočilo Francúzsko finále Ligy národov proti veľkému Španielsku," píše španielsky denník AS.

"Rozhodca nám povedal, že Eric Garcia chcel hrať loptu, čo zrušilo ofsajd. On chcel ale hrať loptu, aby sa nedostala k Mbappému, ktorý bol v ofsajde. To predsa nedáva zmysel," vraví Sergio Busquets.

This is why Mbappe’s goal was NOT offside. The media only shows you one side of the story.#mbappe #france #spain #NationsLeague @KMbappe pic.twitter.com/JwIeopi8xo