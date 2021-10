Peťa Vlhová pred olympijskou sezónou: Urobila som zmenu a tá je citeľná

Obhajkyňa veľkého glóbusu Petra Vlhová (26) si na prahu nového ročníka Svetového pohára alpských lyžiarok pochvaľuje zmenu trénera. Prípravu už absolvovala pod vedením Švajčiara Maura Piniho, ktorým po životnom úspechu nahradila Taliana Livia Magoniho.

V jej plánoch popri prestížnom seriáli dominuje aj Peking 2022, kde si môže rozšíriť svoju zbierku o chýbajúcu olympijskú medailu.

Dvadsaťšesťročná Slovenka odštartuje sezónu v sobotu 23. októbra obrovským slalomom v Söldene. "Urobila som zmenu a tá je citeľná. Išli sme viac na kvalitu ako na kvantitu, som spokojná, ešte máme necelé dva týždne do prvých pretekov. Ešte potrebujem lyžovať a získať istotu. Cítim sa dobre, pripravená som dobre, aj keď to ukážu až prvé preteky. Teším sa na ne a uvidím, ako to vypáli," povedala Vlhová, ktorá sa do Rakúska presúvala už v pondelok a zotrvá tam až do tradičnej ľadovcovej ouvertúry:

"Do prvých pretekov pôjdem ako víťazka Svetového pohára, určite to bude iné. Budem sa snažiť byť pokojná a sústrediť sa sama na seba. Nechcem riešiť, že všetky oči budú na mne, aj keď to tak bude, všetci budú chcieť vidieť, či ešte dokážem víťaziť, aj keď som zmenila trénera. Ja si pôjdem svoje, mám môj tím, podáme maximum, aby to dopadlo čo najlepšie."

Do tímu okrem Piniho pribudli aj servisman a fyzioterapeutka. "Takisto musím potvrdiť, že nálada v tíme je dobrá, sadli sme si medzi sebou. Všetko funguje, ako má, Peťa pracuje aj s úsmevom. To je pre nás dôležité. Ešte sa spoznávame a veľakrát sa doberáme. Ideme ešte pár dní lyžovať, doladíme posledné veci. Potrebujeme pár dobrých jázd a sme pripravení," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii asistent trénera Matej Gemza.

Vlhová v minulej zime ťažila aj z toho, že ako jediná lyžiarka nevynechala ani jednu súťaž SP. V olympijskej sezóne tento počin nezopakuje, sústredí sa na technické disciplíny a k nim pridá štarty v rýchlostných. Ročník bude náročnejší z pohľadu logistiky, podujatia SP sa po dvoch rokoch vrátia do zámoria, ZOH sa budú konať v Číne a na zjazdovkách, s ktorými pretekárky nemajú skúsenosti. "Určite to budeme riešiť za pochodu, teraz neviem povedať, ktoré súťaže absolvujeme. Určite nepôjdeme všetky preteky ako minulú zimu, tým však nechcem povedať, že nepôjdeme rýchlostné disciplíny. Momentálne neviem, ktoré súťaže vynecháme, budeme sa rozhodovať aj podľa logistických možností. V príprave sme sa najviac zameriavali na technické disciplíny, ale jazdili sme aj zjazdy a super-G. Materiál zostal rovnaký, každý rok sa ho snažíme vylepšiť, aby lyže boli rýchlejšie," povedala Slovenka, pre ktorú bude dôležitý aj prelom rokov nabitý šnúrou súťaží v jej najsilnejších disciplínach.

Medzi 21. decembrom 2021 a 11. januárom 2022 sú na programe až štyri slalomy a tri obrovské slalomy. Vlhová bude mať najvyššie ambície aj vo februári v Pekingu: "Olympiáda je špecifická udalosť, koná sa každé štyri roky, je tam jediná šanca. Vnímam ju pozitívne, mám na to dobrý vek, získala som veľký glóbus a určite mám ďalšie ciele. Nebudem tajiť, že mi ešte chýba olympijská medaila. Je to však ešte strašne ďaleko, môže to ovplyvniť veľmi veľa faktorov. Do lyžovania som tento rok dala maximum, tak ako dávam stále, s mojím tímom urobíme všetko, aby sa môj sen stal skutočnosťou. Ešte je to veľmi ďaleko, začneme Svetovým pohárom, kde máme takisto ciele."