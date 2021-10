Najsexi športová moderátorka je opäť single: Priznala rozchod s právnikom

Je opäť sama! Talianska športová moderátorka, ktorá sa venuje najmä dianiu vo futbalovej Serii A, Diletta Leotta (29) je opäť single.

V televíznom rozhovore pre Verissimo prezradila, že po krátkom vzťahu sa s tureckým právnikom Canom Yamanom rozišla.

"Bolo to celé tak krásne no zároveň rýchle. Pred svetlami reflektorov to nie je naozajstné, skutočný život začína tam, kde kamery nie sú. Nefungovalo to," prezradila príčiny rozchodu sexi moderátorka, ktorá s modelom a právnikom začala randiť na začiatku tohto roka.

Talianka Diletta Leotta je považovaná za najsexi športovú moderátorku. Venuje sa futbalu a keď sa objaví na štadióne, či pred kamerou, tak padajú sánky. Predtým randila s boxerom Danielem Scardinom. V Taliansku sa hovorí o jej románikoch napríklad so Zlatanom Ibrahimovičom či s viceprezidentom AS Rím Ryanom Friedkinom.