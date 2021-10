Macek novým šampiónom Oktagonu? Bývalý čašník ukončil až 22 súperov

Filip Macek (25-15) je považovaný za jedného z najlepších fighterov v bantamovej váhe (61,2kg) v našich končinách. Skúsený MMA zápasník sa prvýkrát do profi-oktagonu postavil v roku 2010 a na jeho dlhej športovej ceste sa stal šampiónov organizácie GCF.

Bojoval aj v Rusku v prestížnej ACB (neskôr ACA) a aktuálne sa chystá pobiť o titul šampióna Oktagonu proti Dánovi Jonasovi Magardovi (11-5) na gala Oktagon Prime 4, ktorý sa bude konať v Pardubiciach 6. novembra.

Macekove zápasy sú pre divákov vždy mimoriadne atraktívne čo potvrdzuje aj fakt, že jeho 25 triumfov sa zrodilo až 22-krát vďaka ukončeniu a v jedenástich prípadoch v prvom kole. Posledný duel s Lucom Iovinom na Oktagon 24 patril medzi najťažšie v jeho kariére. Po nepriaznivom vývoji sa v treťom kole rozhodol boj preniesť na zem, kde si šikovnou pákou (armbarom) pripísal štvrtý triumf za sebou.

Poslednú prehru jeho štatistiky datujú do roku 2019, keď ho zdolal v titulovej výzve Tomáš Deák na body po piatich náročných kolách. Po zápase to medzi oboma iskrilo, aj preto nás zaujímalo, či si to už medzi sebou vyriešili.

„Zablokoval si ma na instagrame, takže kamaráti asi nie sme. No v Brne sme sa videli a normálne sme sa pozdravili, sme športovci, takže si myslím, že je to už vyriešené,“ konštatoval 30-ročný borec, ktorý je členom známeho gymu Reinders MMA. Macek potvrdil, že aj tentoraz je pripravený na prípadný päťkolový boj.

„Príprava prebieha super, beháme 400-vky. Chcem byť čo najlepšie kondične pripravený, takže aj preto pracujeme na ovále. Magarda som sledoval v pár zápasoch, dôslednejšie to bude robiť môj tím. No vieme, že má dobrú kondíciu, je to dobrý boxer a má aj dobrý wrestling. Takže všetko má na jedničku, možno s hviezdičkou (úsmev).“

Filip sa v mladom veku rozhodol zariskovať, zobral si pôžičku a vybral sa do Prahy. Ak by ste čakali, že trávil čas pred bránami diskoték, ste na omyle. „Popri škole som to skúsil, no s mojou výškou do mňa každý zapáral. Nemal by som jednoducho pokoj a nemyslím si tiež, že nočný život je pre zápasníkov to pravé. Rozhodol som sa, že budem pracovať ako čašník. Je to rovnako ťažká práca, keďže sa pri nej veľa nachodíš a nanosíš, no z dlhodobého hľadiska to bolo pre mňa lepšie ako byť na bráne.“

David Dvořák, je jedným z najznámejších borcov v Česku, keďže patrí medzi elitných zápasníkov, ktorí sa dostali do UFC. Macek nad Dvořákom (v roku 2010 a 2012) vo svojej kariére dvakrát zvíťazil, aj preto sme sa ho pýtali, či sa sám seba nepýtal na to, či si aj on nezaslúžil byť v UFC.

„David šiel inou cestou, musím povedať, že si to UFC rozhodne zaslúži. Prajem mu len úspechy, je to bijec, ktorý do toho dáva všetko. Naše vzájomné zápasy sa konali dávnejšie, odvtedy sa výrazne posunul. Ja sa teraz sústredím len na to, aby som získal titul v Oktagon-e. Chcel by som si ho následne udržať najdlhšie ako to len pôjde,“ prezradil svoj plán sympatický zápasník.

Ivan Buchinger je aktuálnym dvojnásobným šampiónom Oktagonu, keď ovládol ľahkú váhu (do 70,3kg) a featherweight (do 65,8 kg). Aktuálne sa Ivan netají tým, že by chcel ovládnuť aj welterovu váhu (do 77,1 kg), v ktorej je šampiónom David Kozma. Maceka sme sa tak pýtali, či nečaká, že v jeho váhe by sa jedného dňa mohol Ivan zjaviť v prípadnej titulovej výzve.

„Na začiatok chcem povedať, že Ivana a Attilu sledujem od začiatku. Sú to veľké vzory MMA. No v tomto smere si nemyslím, že by Ivan schudol do bantamu (do 61,2 kg). Je to moc, hlavne keď sa teraz zameral na titul v 77-čke. Ivan je borec, no Kozmič nie je žiadny nazdárek, no držím mu palce nech mu to ďalej šľape,“ dodal Macek.

Na Oktagon Prime 4 sa okrem hlavného zápasu Filip Macek vs Jonas Magard môžu fanúšikovia tešiť aj na duel bývalej zápasníčky UFC Lucie Pudilovej, ktorú v odvete preverí tvrdá Marta Waliczek.

Františka Fodora očakáva po nesplnenej váhe v oktagone znova Matouš Kohout a zvyšné mená nabitej karty bude Oktagon odkrývať v priebehu najbližších dní.