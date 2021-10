Futbalový expert Milan Lešický pred zápasom s Chorvátskom varuje: Pozor na debakel!

Môže byť ešte horšie! Aj keď bola slovenská futbalová reprezentácia v poslednom kvalifikačnom zápase o postup na MS 2020 v Katare proti Rusku lepším tímom, predsa prehrala 0:1. A dnes na zverencov kouča Štefana Tarkoviča čaká oveľa silnejší súper, favorit skupiny Chorvátsko (20.45, Jednotka).

Futbalový expert Milan Lešický (76) sa domnieva, že pri súčasnej forme nášho súpera hrozí nášmu tímu debakel!

Bývalý úspešný tréner československých reprezentácií prirovnal futbal k cirkusu, keď tvrdí, že po troch dňoch prichádza vždy nový a z toho odchádzajúceho je vidieť už len posledné vagóny, pričom všetko sa začína odznova.

„Futbal je často nespravodlivý šport. Taký bol pred tromi dňami aj súboj s Ruskom. Ale v dlhodobej súťaži sa pravda ukáže. To je môj pohľad na neúspešnú kvalifikáciu,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Milan Lešický, ktorý si myslí, že v Kazani sa nám vrátilo všetko zlé zo začiatku kvalifikácie ako bumerang.

„A môže byť ešte horšie, lebo okrem toho, že historicky nevieme podať výnimočný výkon dvakrát po sebe, Chorváti chytili očakávanú formu. Je to veľmi dôležitý zápas, aj keď postupové šance sú minimálne. Poznám to zo svojich skúseností, takže pozor na debakel,“ pokračoval futbalový expert, ktorý necháva dnešnú základnú zostavu Slovákov na reprezentačného trénera a s jemnou iróniou v hlase na teoretikov, ktorí po zápase vždy všetko vedia.

„Platí a vždy bude platiť, že v základe musia hrať tí momentálne najlepší, hrajúci pravidelne v kvalitných ligách a vo forme. A máme ich stále menej. Zdôrazňujem, že reprezentácia nie je na to, aby si každý zahral a dostal v klube lepšiu zmluvu. To platí v každom reprezentačnom zápase. Aj v Chorvátsku. Tzv. reprezentantov, čo viackrát po sebe sklamali a neboli výnimkou ani v dobrom stretnutí s Ruskom, treba nechať oddýchnuť a dať im čas, aby na sebe pracovali. To platí aj na posledné tri záverečné zápasy v kvalifikácii,“ dodal Milan Lešický.