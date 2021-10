Hviezdny mladík Šimon Nemec priznáva: Z týchto štyroch klubov NHL sa na mňa boli pozrieť!

Možno bude najvyššie draftovaným obrancom v budúcoročnom vstupnom výbere nováčikov NHL! Slovenský mladík Šimon Nemec odhalil, zástupcovia ktorých štyroch klubov zámorskej profiligy sa na neho boli pozrieť v extralige.

Prognózy zámorských expertov hovoria jasne. Šimon Nemec (17) bude v roku 2022 draftovaný do NHL v prvom kole. Má reálne šancu byť v top 10 výberu nováčikov a možnosť stať sa najvyššie draftovaným obrancom ročníka!

Niet divu, že ho v extraligových zápasoch pozorne sledujú zástupcovia tímov NHL. „Vnímam, že ma na zimákoch pozorujú skauti. V hľadisku v Nitre boli konkrétne ľudia z Tampy Bay, Philadelphie, New Jersey či Arizony. Cením si to, aj keď je to ťažšie," priznal v rozhovore pre Denník Šport. „V každom zápase bojujem o svoju budúcnosť. Postupom času som prišiel na to, že čím menej na nich myslím, tým hrám lepšie."

Nemec, ktorý reprezentoval Slovensko na MS v Rige a pomohol k zisku olympijskej miestenky do Pekingu, odohral v drese "corgoňov" zatiaľ šesť zápasov s vizitkou dvoch asistencií a šiestich plusiek. Mladý obranca prezradil, čo mu tréneri najviac vyčítajú.

„V Nitre hráme ofenzívne a tréneri mi niekedy vyčítajú, že chodíme až príliš piati dopredu. Potom z toho vznikajú prečíslenia. Robím maximum pre to, aby som to eliminoval a nezabudol sa niekedy príliš vpredu, lebo ma nestihne zastúpiť niekto z útočníkov."