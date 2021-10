Čech smúti, Slovák sa raduje: Po tomto kroku je o osude Fehérváryho rozhodnuté!

Slovenský obranca Martin Fehérváry bude s najväčšou pravdepodobnosťou na začiatku sezóny NHL v prvom tíme Washington Capitals!

Podľa najnovších informácií zo zámoria poslali Capitals na farmu do Hershey českého obrancu Michala Kempného, ktorý bol súčasťou ich víťazného tímu v roku 2018. Následne sa trápil so zraneniami a nedokázal sa dostať na predošlú úroveň.

Kempný je ľavák, rovnako ako Fehérváry. Rozhodnutie Washingtonu poslať "dole" českého obrancu jasne signalizuje, že so Slovákom počíta do prvého tímu.

Po tomto kroku má Washington na súpiske už len siedmich obrancov, okrem Fehérváryho sú to John Carlson, Dmitry Orlov, Justin Schultz, Nick Jensen, Trevor van Riemsdyk a Matt Irwin.

Capitals’ defensemen left on the big club roster with Michal Kempny being assigned to Hershey: John Carlson, Dmitry Orlov, Justin Schultz, Nick Jensen, TvR, Martin Fehervary, Matt Irwin