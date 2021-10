Strhujúci vrchol trilógie: Fury knockoutoval Wildera v 11. kole!

Britský boxer Tyson Fury obhájil titul majstra sveta organizácie WBC. V noci na nedeľu v Las Vegas knockoutoval Američana Deontaya Wildera v 11. kole.

V T-Mobile Arene pred 15.820 divákmi sa odohral výborný duel, obaja aktéri sa viackrát ocitli na zemi, napokon 33-ročný Fury definitívne zlomil odpor súpera v 11. kole. Brit prvýkrát poslal Američana k zemi v 3. kole, ale 35-ročný Wilder mu to v ďalšom priebehu dokázal vrátiť. V 10. kole po pravom háku išiel Wilder opäť na zem a fyzicky vyčerpaný napokon podľahol rozhodujúcej kombinácii úderov v 11. kole.



Dvojica sa prvýkrát stretla v roku 2018, keď sa súboj skončil kontroverznou remízou. V odvete vo februári 2020 triumfoval Fury technickým knokautom v siedmom kole, získal opasok organizácie WBC a uštedril súperovi prvú prehru v profesionálnej kariére.



"Bol to skvelý zápas a dôstojné vyvrcholenie celej trilógie. Nebudem hľadať výhovorky, Wilder je skvelý bojovník a poriadne mi to sťažil. Uštedril mi niekoľko veľkých úderov. Vždy som hovoril, že som najlepší boxer na svete a on je druhý najlepší. Nikdy o mne nepochybujte," citovala agentúra AP víťaza.