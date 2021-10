Skvelý víťazný obrat Tampy Bay: Černák prispel asistenciou

Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal v nočnom prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL asistenciu, ktorou pomohol k víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 4:2.

Slovenský obranca odohral takmer 20 minút, do štatistík si zapísal aj jeden plusový bod, dve strely a štyri hity. Obhajca Stanleyho pohára rozhodol o víťazstve troma gólmi v tretej tretine, dva z nich dal v presilovkách Pat Maroon.



New York Islanders so slovenským obrancom Zdenom Chárom prehral v derby s New Yorkom Rangers 4:5 po predĺžení. Nedarilo sa ani Dallasu s ďalším slovenským obrancom Andrejom Sekerom, ktorý prehral na ľade Colorada 2:4. Sekera odohral takmer 19 minút a zapísal si jeden mínusový bod. Vancouver bez slovenského brankára Jaroslava Haláka prehral doma s Edmontonom 2:3.





výsledky prípravných zápasov NHL:

Buffalo - Detroit 3:1, Nashville - Carolina 4:3, Florida - Tampa Bay 2:4 (za hostí E. Černák 0+1), New York Islanders - New York Rangers 4:5 pp, Columbus - Pittsburgh 3:4 pp, Toronto - Ottawa 4:1, Colorado - Dallas 4:2, San Jose - Vegas 4:0, Chicago - Minnesota 5:1, Vancouver - Edmonton 2:3, Los Angeles - Anaheim 3:4 pp a sn