Karpin ďakoval futbalovému bohovi: Podľa Haraslína ešte jeden polčas a dali by sme gól

Slovenská futbalová reprezentácia doplatila v piatkovom zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 na slabú efektivitu v ofenzíve. Pre prehre 0:1 v Kazani s Ruskom sú šance Slovákov na postup už len z kategórie zázrakov, o revanš sa však chcú pokúsiť už o dva dni v chorvátskom Osijeku proti úradujúcim vicemajstrom sveta.

Zverenci Štefana Tarkoviča klesli v tabuľke na štvrté miesto, na vedúce duo Chorvátsko - Rusko strácajú už sedem bodov, pričom v hre ich zostalo len deväť. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži. Slováci po zápase v Chorvátsku nastúpia 11. novembra v Trnave proti Slovinsku a o tri dni neskôr ukončia kvalifikáciu na Malte.



"Zborná" sa dostala do vedenia v 24. minúte po vlastnom góle stopéra Milana Škriniara. Bol to napokon jediný gól súboja, keď hostia nevyužili viacero dobrých šancí. "Ťažko sa mi hodnotí zápas. Naozaj sme mali veľa šancí a boli sme veľmi blízko k tomu, aby sme zvíťazili. Bohužiaľ nám to tam nepadlo. Ak by sme hrali ešte jeden polčas, určite by sme dali gól. Ak premeníme šance proti Chorvátsku, môžeme byť úspešní," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii krídelník Lukáš Haraslín.



Slováci boli v zápase lepším tímom, mali loptu častejšie na kopačkách, Rusi boli nebezpeční iba sporadicky. Tréner Tarkovič hneď po zápase uviedol, že pod jeho vedením podali hráči najlepší výkon, ale zakončenie bola slabá stránka jeho zverencov. "Je to pre nás veľké sklamanie. Zápas sme hrali pod vedomím, že musíme uspieť. Podali sme lepší výkon medzi šestnástkami ako v domácom meraní síl s týmto súperom. Rusi hrali veľmi dobre organizovane, ale bohužiaľ, my sme v jeho pokutovom území neukázali to, čo by sme mali. Dokázali sme sa vo štvrtom zápase po sebe presadiť kombinačne, ale musíme byť aj efektívni a na tom musíme popracovať," povedal tréner Slovákov.



Najväčšiu šancu zápasu mal v druhom polčase Ivan Schranz, ešte predtým sa nepresadil po rýchlom brejku Haraslín. "Ja nemám čo hráčom vyčítať. Nemôžem povedať, že by nechceli. Boli sme dominantnejší, ale vo finálnej fáze sme nepremenili príležitosti. Keď budeme efektívnejší, budeme zbierať body, ale momentálne to tak nie je," dodal Tarkovič.



Oveľa spokojnejší bol po zápase domáci kormidelník Valerij Karpin, ktorému chýbalo niekoľko opôr. Rusi si poradili aj bez nich, hoci výkonom neoslnili. Napokon neinkasovali už vo štvrtom zápase po sebe. Hru Slovákov Karpin pochválil: "Nemôžeme odohrať všetky štyri zápasy dobre. Musím povedať, že teraz sme mali šťastie, plus šikovnosť obrancov a brankára. Na šťastie si však treba zarobiť. Hráči sa ukázali ako tím. Futbalový boh nám doprial všetko, šťastie sa k nám obrátilo. Slovensko si vytvorilo dobré šance, v troch predchádzajúcich zápasoch si toho až tak veľa nevytvorili."