Réwayov ďalší pokus o reštart kariéry: V jeho príchode do Poruby mal prsty krajan!

Prvý zápas takmer po pol roku! Veľký talent Martin Réway (26) sa opäť snaží o reštart kariéry. Bývalý reprezentant, ktorého v roku 2013 draftoval Montreal, pokračuje v kariére v českom prvoligovom klube HC Poruba. V stredu absolvoval debut, a hoci jeho tím prehral, Réway sa na ľade nestratil a pripísal si aj asistenciu!

Réway mal pred siedmimi rokmi našliapnuté aj do slávnej NHL, kde ho vo 4. kole draftoval Montreal, ale pre údajne problémy aj so životosprávou si dvere do zámoria zabuchol. Navyše v roku 2016 skončil v nemocnici so zápalom srdcového svalu a vynechal celú sezónu. Odvtedy sa snaží reštartovať svoju kariéru vo viacerých európskych kluboch a najnovšie v prvoligovom českom tíme HC Poruba. „Po ukončení kontraktu v Košiciach sa mi ozvali z Poruby a dohodli sme sa. Dôležité bolo, že poznám niektorých chalanov z mužstva, hlavne Lukáša Kozáka, s ktorým som hral aj v národnom tíme,“ povedal na úvod pre Nový Čas Réway.

Ešte cítim deficit

Hoci prišiel do nového prostredia už v polovici septembra, debut absolvoval až v stredu v 8. kole na domácom ľade proti Litoměřiciam. „Nechcel som nastúpiť skôr, pretože som dlho nebol na ľade. Prvý zápas som síce zvládol, ale stále mám herný deficit. Verím, že sa to bude postupne zlepšovať a budem lídrom. Cieľ je taký, aby som mužstvu pomohol hlavne v play-off,“ doplnil Réway. „Martin je dobrý hráč, rýchlo zapadol do kabíny. Verím, že sa mu bude u nás dariť a pomôže nám,“ povedal slovenský obranca Lukáš Kozák, ktorý v Porube pôsobí už druhú sezónu a práve aj on mal prsty v príchode Réwaya.