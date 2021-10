Siekel a Riapoš podpísali prihlášky do Pekingu: Budeme mať jednu z väčších výprav?

Predstavitelia Slovenského paralympijského výboru (SPV) a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v piatok podpísali prihlášky na XXIV. zimné olympijské hry a na XIII. zimné paralympijské hry, ktoré sa uskutočnia na budúci rok v Pekingu.

Slávnostný akt sa odohral v rezidencii čínskeho veľvyslanca na Slovensku Sun Li-ťie. Prihlášky podpísali prezident SOŠV Anton Siekel a predseda SPV Ján Riapoš.

"Ďakujem pánovi veľvyslancovi, že môžeme naďalej pokračovať v tradícii, ktorú sme započali spolu s SPV. Súčasná doba je charakteristická veľkou mierou neistoty a pred SOŠV i SPV stoja veľké výzvy, ako pripraviť naše výpravy, aby spĺňali veľmi prísne kritériá a pandemické opatrenia, tak aby boli pripravené na všetky alternatívy. Mal som možnosť vidieť model, ako budú ZOH v Pekingu vyzerať a veľmi oceňujem, že z pohľadu dlhodobej udržateľnosti budú príkladom pre ďalšie obdobie. Chcem našim športovcom zaželať, nech sa vrátia z Pekingu predovšetkým zdraví a spravíme maximum pre to, aby športové výsledky urobili slovenským fanúšikom radosť a aby sme spomínali na ZOH 2022 v Pekingu ako na úspešné," povedal Siekel.

Riapoš verí, že pekinskí organizátori dokážu zorganizovať bezpečné a úspešné hry podobne ako to zvládlo Tokio. Podľa jeho slov by iné krajiny mali s usporiadaním olympiád v čase pandémie veľké problémy: "Keď sme sa v roku 2015 dozvedeli, že náš čaká takzvaný ázijský trip, Pjongčang, Tokio a teraz Peking, už vtedy sme vedeli, že to nebude nič jednoduché. Nehovoriac o tom, že sme ani netušili, že príde covidové obdobie. Aj z tohto miesta chcem poďakovať veľvyslancovi za podporu, ktorú vyjadruje ako olympionikom i paralympionikom, pretože bez dobrej koordinácie by sme to nevedeli zvládnuť. Myslím si, že je dobré, že tieto hry pripadli na Japonsko a Čínu, pretože iné krajiny by mali s organizáciou v pandemickej situácii veľké problémy. Myslím si, že olympijské i paralympijské hry by v inom prípade boli ohrozené."

Čínsky veľvyslanec Sun Li-ťie zaželal slovenským športovcom v Pekingu veľa úspechov. "S blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami v Pekingu venuje pozornosť ľadovým a snehovým športom čoraz viac Číňanov a aktívne sa na nich zúčastňuje. Veľký trh so zimnými športami, 1,4 miliardy potenciálnych spotrebiteľov je dôležitá príležitosť pre Čínu a Slovensku a spoluprácu v oblasti športového priemyslu. Očakáva sa, že obe krajiny budú prostredníctvom ZOH v Pekingu ďalej posilňovať spoluprácu. Slovensko je silná krajina v zimných športoch a som presvedčený, že slovenskí športovci dosiahnu na ZOH v Pekingu vynikajúce výsledky," povedal.

Slovenská výprava by mohla mať v Pekingu, ktorý bude prvým mestom, čo privíta letnú i zimnú verziu hier, približne 70-člennú výpravu v prípade, že by sa kvalifikovali aj hokejistky. Tie čakajú súboje o postup v novembri. "Trend našej účasti na zimných i letných hrách je dlhodobo klesajúci. Stále je však teoretická šanca, že by sme mohli mať jednu z väčších výprav. Hokejistky čaká kvalifikácia, ale bude to veľmi náročné, lebo postúpi len víťaz turnaja. V prípade, že by uspeli, tak predpokladáme, že by sme mali 70-člennú výpravu. Proces kvalifikácie v ostatných športových odvetviach ide do záverečnej fázy. Je to všetko otvorené, záverečné rozdelenie kvalifikačných miest prebehne až v januári. Prihlášky treba odoslať až do 24. januára," povedal športový riaditeľ SOŠV Roman Buček.

Zimné olympijské hry v Pekingu odštartujú v piatok 4. februára 2022 a vyvrcholia v nedeľu 20. februára.