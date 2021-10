Murray má dôvod na radosť: Doma sa s ním už polovička rozpráva

Má dôvod na úsmev! Kuriózna strata snubného prsteňa priviazaného na šnúrkach tenisiek mala pre trojnásobného grandslamového šampióna Andyho Murrayho (34) šťastný koniec.

Spotené topánky, ktoré zmizli, keď si ich dal na turnaji v Indian Wells cez noc vyvetrať von pod zaparkované auto, sa opäť našli a s nimi aj drahocenný prstienok.

"Síce stále strašne smrdia, ale doma sa so mnou už zasa rozpráva," povedal škótsky tenista vo videu na Instagrame, v ktorom ukázal aj topánky so stále pripevneným prsteňom. Ten si od svadby s Kim Searsovou v roku 2015 šnuruje do tenisiek na tréningy aj zápasy, keď ho nemôže mať na ruke.

Dvojnásobný olympijský víťaz si chcel po tréningu spotené topánky vyvetrať, a pretože v hoteli v Indian Wells nemá balkón, rozhodol sa ich na noc nechať pod zaparkovaným autom, ktoré v Kalifornii s tímom používa. Ráno ale zistil, že sú preč, a až potom si uvedomil, že s nimi zmizol aj jeho snubný prsteň. Na sociálnych sieťach preto požiadal o pomoc a všetko nakoniec vyriešilo niekoľko telefonátov s hotelovou ochrankou.