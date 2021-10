Postupová matematika Slovákov na MS 2022: Nemusia stačiť ani štyri víťazstvá

Nádej stále žije. Slovenskí futbalisti si držia teoretickú šancu na postup na majstrovstvá sveta 2022. Tarkovičovci majú po šiestich kolách bojov o šampionát Katare na konte 9 bodov, v tabuľke sú na 3. mieste, keď na vedúcich Chorvátov a Rusov strácajú 4 body.

Už dnes sa Slováci v Kazani predstavia proti domácej reprezentácii Ruska a prípadná prehra by im zrejme definitívne uzavrela cestu do Kataru. V pondelok totiž hrajú v Osijeku s vicemajstrami Chorvátmi.

Dôležité bude už viac nestratiť body a nepustiť lídrov do ešte väčšieho trháku.

"Aj zápasy so Slovinskom a Chorvátskom sa mohli skončiť inak. Som presvedčený, že v nasledujúcich zápasoch môžeme byť úspešnejší a získať body. Verejná mienka a mnoho ľudí tvrdí, že šancu nemáme, ale ja verím tomuto mužstvu. Ak podáme dobré výkony, kde je napísané, že ten vonkajší dvojzápas nemôžeme zvládnuť? Nemôžeme ísť do týchto zápasov s tým, že nám o nič nejde a že nebudeme bojovať o postup. Budeme robiť maximum. Ak v nich neuspejeme, potom sa budeme baviť o situácii, ktorá vznikne," verí svojim zverencom tréner Štefan Tarkovič.

V našej kvalifikačnej skupine H si čelo tabuľky strážia Chorváti, ktorým s rovnakým počtom bodov (13) dýchajú na chrbát Rusi. Po 6. kole a pohľade na poradie skupiny H je jasné, že táto dvojica má najbližšie k postupu do Kataru. Slováci strácajú na nich 4 body. Ak chcú ešte v závere kvalifikácie zamiešať postupové karty, musia v októbri vyhrať v Chorvátsku aj Rusku. Prípadné bodové zaváhanie u týchto súperov, by nám pred poslednými dvoma zápasmi (doma so Slovinskom a na Malte) už šancu na postup definitívne uzavrelo.

Nemusia stačiť ani štyri víťazstvá

Samozrejme, za určitej situácie nám nemusia stačiť ani štyri víťazstvá. Hoci Chorváti a Rusi hrajú ešte vzájomný zápas a je jasné, že z neho 3 body obaja nezískajú, na priamy postup z prvej priečky by Slovensku nemuseli stačiť ani prípadné výhry z posledných štyroch zápasov (ak by jeden z dvojice Chorvátsko - Rusko stratil 3 body iba s nami a vyhral by skupinu). Stačilo by to ale na druhú priečku, ktorá by nás posunula do play off.

Zvyšný program Slovákov v skupine H:

8. október 2021: Rusko - Slovensko (20:45)

11. október 2021: Chorvátsko - Slovensko (20:45)

11. november 2021: Slovensko - Slovinsko (20:45)

14. november 2021: Malta - Slovensko (15:00)

Tabuľka H-skupiny:

1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4

Kto postúpi z Európy na MS 2022?

Z Európy sa na MS 2022 v Katare kvalifikuje 13 krajín. Víťaz každej skupiny (hrá sa v 10 skupinách) sa kvalifikuje priamo na šampionát. Zvyšní traja účastníci z Európy vzídu z play off.

Play off sa zúčastní dvanásť tímov. Desať tímov z druhých miest v skupinách z kvalifikácie a dva najlepšie tímy z Ligy národov 2020, ktoré neskončili na prvých dvoch miestach vo svojej kvalifikačnej skupine. Žreb z tucta týchto tímov určí tri štvorice. Najprv nastúpia proti sebe v semifinále a víťazi vo finále. Traja úspešní finalisti sa predstavia na MS 2022.