Neskutočný zápas o finále Ligy národov: Francúzsko dokonalo proti Belgicku senzačný obrat!

Futbalisti Francúzska postúpili do finále druhého ročníka Ligy národov, v ktorom sa stretnú so Španielskom.

Vo štvrtkovom druhom semifinále zvíťazili v Turínepo tom, ako sa v druhom polčase dokázali vyhrabať z dvojgólového manka. Deň predtým si hráči Španielska poradili s Talianskom 2:1.. Súboj o tretie miesto medzi zdolanými semifinalistami Talianskom a Belgickom sa začne o 15.00 h v Turíne.37. Carrasco, 40. Lukaku - 62. Benzema, 69. Mbappe (z 11 m), 90. T. Hernandez. ŽK: Alderweireld (Belgicko). Rozhodoval: Siebert (Nem.)Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne (90.+2 Batshuayi), Witsel, Tielemans (70. Vanaken), Carrasco - De Bruyne, Lukaku, Hazard (74. Trossard)Lloris - Kounde, Varane, L. Hernandez - Pavard (90.+2 Dubois), Pogba, Rabiot (75. Tchouameni), T. Hernandez - Griezmann - Benzema (90.+7 Veretout), MbappeV 3. minúte dali o sebe vedieť ako prví Belgičania. Lukaku našiel v šestnástke De Bruynea, ktorému reflexívnym zákrokom prekazil radosť z gólu Lloris. Po štvrťhodine to De Bruyne skúšal opäť, no tentoraz volejom francúzskeho brankára nevystrašil. Francúzom robila pozorná defenzíva súpera veľké problémy.V 30. minúte sa na opačnom konci ocitol v šanci Hazard, čistý sklz predviedol Kounde. Zakrátko sa Belgičania dočkali hneď dvojitej gólovej odmeny za ich aktivitu. Carrasco si z ľavej strany naviedol loptu na stred, oklamal Pavarda i Llorisa a strelou k bližšej žrdi otvoril skóre - 1:0. V 40. minúte zdvojnásobil náskok "červených diablov" Lukaku, ktorý prekonal francúzskeho brankára delovkou pod brvno - 2:0.Druhý polčas mal diametrálne odlišný priebeh. Vrátiť Francúzov do zápasu mohol v 50. minúte Pogba, po centri Griezmanna však nedokázal stlačiť svoju hlavičku dostatočne nízko. O osem minút neskôr sa ocitol v tutovke Griezmann, trestuhodne ju spálil. Kontaktný gól visel na vlásku a po silnejúcom francúzskom tlaku napokon padol. Jeho autorom bol Benzema, ktorý po aktivite Mbappeho vypálil z otočky nechytateľne k tyčke - 2:1. V 69. minúte po zákroku na Griezmanna prisúdil VAR jedenástku pre francúzsky tím. Hoci Courtois uhádol smer Mbappeho strely, na loptu si nesiahol - 2:2. Rozbehnutí Francúzi mohli o chvíľu otočiť skóre, s technickým pokusom Pogbu si však Courtois poradil. V 86. minúte Mbappe zvnútra šestnástky tesne minul cieľ, na opačnej strane neplatil pre ofsajd gól Lukakua.