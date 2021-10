Dvojmetrového basketbalistu Maslíka († 32) zničil COVID za 3 dni: Sestra opísala hrôzu!

Michalova rodina sa topí v slzách, jeho partnerka Lenka prišla už o druhého partnera.

Dnes aj ona so svojou dcérkou Ninkou (7) bojuje s covidom. Zronená sestra prehovorila o tom, ako brat veľmi bojoval a veľmi chcel žiť.takto so slzami v očiach opisujú miestni nadaného basketbalistu. Michal mal nespočetne veľa plánov a nadovšetko miloval svoju rodinu.

Svoje dve sestry Veroniku (28) a Dominiku (29) vždy ochraňoval ako veľký brat. So životnou láskou Lenkou (33) plánoval prežiť celý svoj život. „Túžil po veľkej svadbe, chodil do práce, aby si na to našetril. Tak veľmi sa tešil, že sa bude ženiť,“ rozpráva zronená sestra Veronika.

Michal svoju basketbalovú kariéru zavesil na klinec kvôli niekoľkým zraneniam. K úspechu v basketbale ho predurčovala okrem pracovitosti aj jeho ohromujúca výška 209 centimetrov! Práve preto, že bol športovec - vždy vitálny, nikdy nebýval chorý - bol presvedčený, že očkovanie proti COVID-19 pre neho nie je nevyhnutné...



Michal chodieval pracovať na stavby. Začalo ho bolieť hrdlo, mal kašeľ. Rozhodol sa dať otestovať. „Antigénový test bol negatívny. Tak sme si mysleli, že je len prechladnutý. Jeho stav sa však nezlepšoval. Bol stále slabší a slabší. Každý deň sa dával testovať a výsledok bol stále negatívny. Tak sa liečil len kalciovým sirupom. Až po piatich dňoch mu vyšiel pozitívny antigénový test,“ hovorí sestra.