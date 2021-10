Prezident La Ligy Javier Tebas opäť útočí na politiku PSG: Tentokrát argumentuje jasnými číslami!

Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas opätovne ostro kritizoval francúzsky klub Paríž St. Germain. Obvinil ho z podvodu, ktorým sa vyhol porušeniu pravidiel finančnej fair play.

Tebas sa nevie zmieriť s faktom, že Lionel Messi odišiel z La Ligy do Paríža zadarmo a francúzsky klub naopak odmietol ponuku Realu Madrid na kúpu Kyliana Mbappeho. "Môžem vám to ukázať na číslach, ten podvod voči finančnému fair play. Ak PSG vyhrá Ligue 1, nevygeneruje väčší zisk ako 45 miliónov eur. Ako potom môže mať ich káder hodnotu takmer 600 miliónov eur. To je nemožné," hneval sa Tebas v rozhovore pre francúzske periodikum L'Equipe.



Prezident La Ligy neviní hráčov, že prijali ponuku veľkoklubu financovaného katarskými majiteľmi. "Nestarám sa o to, či Neymar a Messi budú hrať vo Francúzsku. Iba chcem poukázať na to, že správanie PSG poškodzuje európsky futbal. Nie som jediný, ktorý si to myslí. Kritizujem ich, pretože nedokážu vygenerovať zisk s tými hráčmi, čo majú a narušujú tak súťaž," vyhlásil Tebas.