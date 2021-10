Exkapitán Komárna o smrti Maslíka († 32) na covid: Draho vykúpený odkaz pre všetkých!

Stále tomu nemôže uveriť... Bývalý kapitán tímu Komárna Martins Berkis (29) len ťažko hľadá slová na vyjadrenie smútku, ktorý prežíva po prečítaní správy o smrti bývalého spoluhráča Michala Maslíka († 32).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Úspešný lotyšský basketbalista je presvedčený, že keby sa dal Michal zaočkovať, dnes ešte mohol žiť! Keď v roku 2010 prišiel Michal do Komárna, bol Martins prvú sezónu na Slovensku. Ako kapitán mužstva sledoval prácu a pracovnú morálku každého z jeho členov.Nikdy nikomu neublížil. Skôr naopak – vždy pomohol, keď bolo treba,“ spomína si Berkis na urasteného Oravca.

„Takúto smrť nedokážem nikdy pochopiť. Je to niečo nevysloviteľné. Neviem si predstaviť, čo teraz prežíva jeho rodina a najbližší... Vyjadrujem im úprimnú sústrasť.“

Na fakt, že sa Michal rozhodol nezaočkovať, reaguje bývalý spoluhráč rázne: „Je to draho vykúpený odkaz pre všetkých športovcov, ale nielen ich. Keď sa dá zachrániť ľudský život, načo váhať a riskovať? Denne sledujem štatistiky a informácie. Neočkovaných ľudí, čo s kovidom končia v nemocniciach, je prevaha!“

Na ešte výraznejšiu kariéru Michalovi podľa Martina chýbalo len viac priestoru v zápasoch. Zostava však bola nabitá cudzincami, čo ho limitovalo.

„Nie je to správne. Mladí domáci hráči musia dostávať viac priestoru, inak nezískajú skúsenosti ani sebavedomie. Mal by sa stanoviť limit pre počet cudzincov, alebo by mali mať kluby farmy či B-tímy.“ Aj z tohto dôvodu si splnil sen: Vlani založil v Stupave basketbalovú akadémiu, aby mládež dostala priestor a čo najviac mala možnosť hrať!

O smrti Maslíka prehovorila zdrvená sestra, koronavírus ho dostal za 3 dni. Čítajte v piatok Nový Čas.