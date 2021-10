Najsmutnejší článok zápasu Talianska so Španielskom: Donnarumma cez polčas plakal v šatni!

Trpký návrat “domov”! Takto si ho bývalá hviezda AC Miláno, Gigi Donnarumma určite nepredstavoval.

Taliansko narazilo v súboji o finále Ligy národov na Španielsko, ktoré chcelo preťať 37 zápasov trvajúcu neporaziteľnosť Talianov. To sa im napokon aj podarilo. Najsmutnejším mužom zápasu bol jednoznačne brankár Donnarumma.



Ten sa na San Siro, kde pôsobil vo farbách AC vrátil prvýkrát od svojho prestupu do PSG. A určite na to tak skoro nezabudne. Domáci fanúšikovia mu robili počas celého zápas peklo zo života, keď pri každom jeho kontakte s loptou hromadne pískali.



Chceli mu tak jasne dať najavo, že s jeho krokom, ktorý voči nim učinil rozhodne nesúhlasia. Na povrch po zápase vyplávala aj skutočnosť, že Gigi sa počas polčasovej prestávky v šatni dokonca rozplakal.