Do boja o Kyliana Mbappeho vstúpila jeho matka: Keď je smutný, dokáže sa rýchlo vzdať!

Rokovania útočníka Kyliana Mbappeho s francúzskym futbalovým klubom Paríž St. Germain o predĺžení zmluvy ešte definitívne nestroskotali.

Pre miestne médiá to potvrdila matka majstra sveta Fayza Lamariová, ktorá sa stará o jeho finančné záležitosti.



Mbappe sa začiatkom tohto týždňa vyjadril, že požiadal zamestnávateľa o odchod už v júli, keď sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu s PSG. Dvadsaťdvaročný francúzsky útočník sa na konci aktuálnej sezóny v lete 2022 stane voľným hráčom. Od 1. januára budúceho roka tiež môže podpísať predbežnú dohodu s novým klubom. Mbappeho mama ale pre denník Le Parisien povedala, že stále existuje šanca na zotrvanie jej syna v Paríži.



"Stále rokujeme s PSG a ide to dobre. Len včera som hovorila s Leonardom (športový riaditeľ klubu - pozn.). Či dosiahneme dohodu? Jedna vec je istá, Kylian urobí, čo len bude môcť, aby vyhral Ligu majstrov. Kylian potrebuje byť šťastný. Keď je smutný, je schopný povedať ´OK, vzdávam to´. A hovorí to dosť často," uviedla na adresu syna, o ktorého sa eminentne zaujíma Real Madrid. Španielsky gigant dal Parížu už tri ponuky na prestup, no zatiaľ neuspel. Ofenzívny klenot PSG od svojho príchodu z AS Monaco do Paríža v roku 2017 strelil za klub 136 gólov v 182 zápasoch.