Juraj Kucka pred kľúčovým zápasom kvalifikácie: Musíme sa opäť zomknúť

Kľúčový, ak nie rozhodujúci! Taký prívlastok má dnešný zápas futbalovej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 Rusko – Slovensko pre náš tím. Veľa napovie o tom, či sa udržíme v hre o postup do Kataru.

Stredopoliar Juraj Kucka (34) bude mať pri absencii Stana Lobotku v Kazani viac defenzívnych povinností.

„Nečaká nás nič ľahké. Musíme sa znovu tímovo zomknúť. Tak, ako sme to ukázali proti Rusom v marcovom dueli v Trnave.“ Tam sme vyhrali 2:1, ale odvtedy sa v kádri nášho súpera dosť zmenilo.

„Pod novým trénerom sa asi predvedie v inom hernom štýle. My chceme potvrdiť výkonnostný pokrok, ktorý sme ukázali v septembrových zápasoch. Do zápasu treba vložiť srdce a bojovnosť, potom sa dostaví aj výsledok,“ mieni Kucka, ktorý vytvorí stredovú dvojičku s kapitánom Marekom Hamšíkom. Do témy bodovej spokojnosti z ruskej pôdy sa púšťať nechcel.

„Strata Lobotku je veľká. Máme však ďalších hráčov. Verím, že ten, kto nastúpi na jeho poste, ho dobre zastúpi,“ dodala letná posila Watfordu, ktorý pred pár dňami prevzal nový tréner Claudio Ranieri. Talian privie-dol pred piatimi rokmi Leicester City k senzačnému anglickému titulu.

Prečo Slovák Kucka nepokľakol?

V Premier League od júna 2020 hráči pred zápasmi pokľaknú na podporu hnutia Black Lives Matter, ktoré bojuje proti rasovej nerovnosti. Slovák Juraj Kucka z Watfordu takýto prejav odmieta. „Som zásadne proti rasizmu. Nepokľakol som preto, lebo rešpektujem všetkých rovnako. Nikdy som sa nad nikoho nepovyšoval a neodsudzoval ho len kvôli tomu, že je inej farby pleti. Rozumiem gestu pokľaknutia, ale moje rozhodnutie je takéto,“ odkázal Kuco.