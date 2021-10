V Třinci sú s Markom Daňom spokojní: Podpísali nový kontrakt

Slovenský hokejista Marko Daňo (26) bude naďalej obliekať dres HC Oceláři Třinec. S vedením českého extraligového klubu sa dohodol na predĺžení spolupráce až do konca sezóny.

Dvadsaťšesťročný útočník so skúsenosťami zo zámorskej NHL prišiel do Třinca na začiatku septembra, keď s úradujúcim českým majstrom podpísal pôvodne dvojmesačnú zmluvu. Odvtedy nastúpil v drese "oceliarov" v 11 zápasoch, v ktorých strelil štyri góly.

"Rokovania o predĺžení kontraktu do konca sezóny boli veľmi krátke. My aj Marko Daňo sme mali jednoznačne záujem na tom, aby náš dres obliekal minimálne do konca tohto ročníka," uviedol v tlačovej správe športový riaditeľ klubu Jan Peterek.

"Marko naskočil do rozbehnutého vlaku, v prvej formácii spoločne s Martinom Růžičkom a kapitánom Petrom Vránom hrali výborne a vyzerá to tak, že si sadli. Verím, že bude pokračovať v dobrých výkonoch a bude zvyšovať tempo," dodal.

"Marko je kvalitný útočník. Očakávame od neho bodový prísun. Je veľmi silný na puku, chodí do bránky a vyhráva osobné súboje. Je to veľmi silový korčuliar," opísal silné stránky slovenského útočníka tréner Třinca Václav Varaďa. Ďalšie pokračovanie spolupráce si pochvaľuje aj samotný Daňo.

"V šatni sa mi medzi hráčmi páči a zázemie klubu je neskutočné, takže nebolo čo riešiť. Vyhrávame, čo je príjemné. Mužstvo je kvalitné a som presvedčený, že je to na ľade vidieť. Uvedomujem si čiastočne aj tlak okolia, ktoré po dvoch majstrovských sezónach očakáva, že na úspešné roky nadviažeme. Rozumiem tomu a som pripravený Třincu pomôcť," uviedol Daňo v rozhovore pre klubový web.

Daňo strávil predchádzajúcich šesť rokov v zámorí, v NHL odohral v dresoch Winnipegu, Columbusu a Colorada dokopy 141 zápasov a nazbieral 45 bodov (19+26). Štartoval na štyroch MS, v nedávnej kvalifikácii pomohol slovenskej reprezentácii k postupu na ZOH 2022 do Pekingu.