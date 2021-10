Murrayho okradili v Indian Wells: Jedna vec však vytočila jeho manželku

Britskému tenistovi Andymu Murraymu (34) zmizli počas prípravy na turnaj ATP v Indian Wells tenisky. Mal k nim však priviazanú aj obrúčku a teraz prostredníctvom sociálnych sietí prosí o jej vrátanie, aby si "vyžehlil" veci doma.

Trojnásobný grandslamový víťaz si cez noc nechal obuv vysušiť pod autom, ale ráno ju tam už nenašiel. Až fyzioterapeut ho upozornil, že mu chýba aj niečo cennejšie.

"Po večeri som sa vrátil do auta a nevoňalo to tam najlepšie. Nechal som si tam tenisky, ktoré boli v 39 stupňoch Celzia dosť spotené. V hotelovej izbe nemám balkón, takže som si ich dal pod auto, aby boli na vzduchu. Musel som si kúpiť nové tenisky inej značky, to nie je koniec sveta, aj keď to nie je ideálne. Pred tréningom sa ma však fyzioterapeut spýtal, kde mám obrúčku. Nemôžem s ňou hrať, preto som ju mal priviazanú k teniskám. Ukradli mi aj obrúčku a nemusím zdôrazňovať, že doma sa to nestretlo s veľkým pochopením," napísal Murray na instagrame.