Kapitán Hamšík pred zápasom v Rusku: TOTO je jediná šanca, ako postúpiť na MS

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v kvalifikácii MS 2022 kľúčový dvojzápas na pôde favoritov H-skupiny Ruska a Chorvátska. Súboje v Kazani (8. októbra, 20.45 SELČ) a Osijeku (11. októbra, 20.45) dajú odpoveď na otázku, či Slovensko bude mať nádej postúpiť na mundial do Kataru ešte aj v novembrovom závere kvalifikácie.

Z tretieho miesta tabuľky strácajú Slováci na oboch súperov štyri body, sú tak pod značným tlakom na dosiahnutie potrebných výsledkov.

Tie sa im napriek hernému progresu nepodarilo dosiahnuť v septembri, keď remizovali v Slovinsku 1:1, prehrali doma Chorvátmi 0:1 a zdolali Cyprus v Bratislave 2:0. Rusov ešte pod vedením trénera Stanislava Čerčesova v marci zdolali v Trnave 2:1, "zbornú" už však vedie nový kouč Valerij Karpin. Hostia sa teda musia pripraviť na "iných" Rusov ako v predchádzajúcom súboji.

"Zápas je pre nás veľká výzva. Hrajú iným spôsobom, nový tréner využíva nové hráčske typológie, či už v prechode do útoku a v útočnej fáze hry. Snažia sa o pressingový spôsob hry, vysoko napádajú, majú veľmi dobrý návrat pod loptu. Má to postavené na behavosti a tímovosti. Rusko pod Čerčesovom malo iný spôsob hry najmä v útočnej fáze. Rusi zvládli septembrové zápasy tak, ako si predstavovali. To im dodalo sebavedomie. Naši hráči ale nastúpia maximálne koncentrovaní a motivovaní," povedal na margo najbližšieho súpera tréner SR Štefan Tarkovič.

Kapitán Marek Hamšík si pri pohľade na bodový odstup na lídrov skupiny tiež uvedomuje, aký imperatív visí nad výberom SR: "Dôležitý bude konečný výsledok. Všetci dobre vieme, keď sa pozrieme na tabuľku, že potrebujeme tri body. To je asi jediná šanca ako postúpiť na majstrovstvá sveta. Do prvého zápasu musíme ísť s tým, že ho chceme vyhrať. Musíme pre to spraviť všetko. Určite budú na nás dobre pripravení. My však chceme vyhrať. Sú ešte štyri zápasy, hrá sa o 12 bodov. Bolo by pekné stiahnuť Rusko na mínus jeden bod už teraz. Musíme byť nabudení na víťazstvo."

Slovákom budú v októbri chýbať viacerí zranení hráči. Stredopoliar Stanislav Lobotka síce prišiel na zraz, no po lekárskych vyšetreniach tím opustil. "Po konzultácii s naším lekárskym štábom sme vyhodnotili situáciu tak, že Stano Lobotka, žiaľ, nie je stopercentne v poriadku a nie je v stave, aby mohol reprezentácii pomôcť. Vráti sa do klubu, kde bude pokračovať v rehabilitácii," uviedol Tarkovič.

Zranenie slabín vyradilo pôvodne nominovaného obrancu Martina Valjenta, už po zverejnení nominácie bola pre zranenia jasná absencia Vladimíra Weissa ml., Róberta Maka či Jakuba Hromadu. Šanca sa tak otvára iným hráčom, ako napríklad Lukášovi Haraslínovi či Matúšovi Berovi.

"Ja sa teším na každý zraz, na ktorý ma pozvú. Nikdy ale nie je príjemné, keď niekto vypadne na základe zranenia. Chalani ako Stano Lobotka či Kubo Hromada majú tých zápasov odohraných viac a budú veľmi chýbať. Ja som tu, som zdravý a pripravený na toľko minút, koľko bude tréner potrebovať. V klube som na špinavú robotu, hrávam takú tú špinavú osmičku. Buď hrám viac ofenzívnejšie alebo defenzívnejšie, nie som typická šestka. Ale mám skúsenosti aj s touto pozíciou. Keď šanca príde, budem sa snažiť odviesť všetko, aby som tímu pomohol," vyjadril sa Bero, ktorý verí v dobré výsledky z nadchádzajúcich súbojov: "Sú to dvaja veľmi silní súperi, čakajú nás dva výborné zápasy a verím, že sme pripravení, aby sme podali adekvátne výkony. Od Rusov očakávam dobrý výkon, majú nového trénera, družstvo sa formuje, tréner chce priniesť niečo vlastné. Ale bude to aj o nás. Ak my podáme výkon, ktorý bude stačiť na to, aby sme tam získali body, tak sa na súpera nemusíme pozerať."

Slovensko sa v marci rehabilitovalo po nepríjemných stratách bodov na Cypre a s Maltou práve proti Rusom. Teraz je situácia podobná v tom, že je opäť pod imperatívom bodovať. Pre hostí hovorí mierne priaznivá vzájomná bilancia zápasov - 4 výhry, 3 remízy, 3 prehry, skóre 10:9. "Nič ľahké to určite nebude. Budeme sa musieť opäť zomknúť ako tím, ako sme to ukázali aj doma, keď sme s nimi hrali. Musíme dať do toho všetko a bojovať do poslednej minúty. Ťažko povedať, ako budú Rusi hrať, ale bude tam isto niečo iné. Zmenili trénera, predvedú iný štýl hry. My sa musíme pozerať na seba a dobre sa pripraviť. V septembri sme ukázali, že vieme hrať, treba dať do toho srdce, bojovať a potom verím, že výsledok príde. Nebude ľahké nadviazať na minulé výkony, dôležité bude pod tie neklesnúť," povedal stredopoliar FC Watford Juraj Kucka.

Slováci odleteli do dejiska duelu v stredu, vo štvrtok ich čakal oficiálny tréning na štadióne, ktorý hostil zápasy Pohára konfederácií 2017 aj MS 2018. Stretnutie Rusko - Slovensko povedú rozhodcovia zo Španielska na čele s hlavným arbitrom Antoniom Mateu Lahozom. V priamom prenose ho odvysiela Jednotka RTVS. Po zápase v Kazani sa slovenská výprava presunie priamo do Chorvátska. Kvalifikácia MS 2022 vyvrcholí v novembri. Jedenásteho novembra Tarkovičovci budú v Trnave hostiť Slovinsko a o tri dni neskôr ukončia kvalifikáciu na Malte. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.



Kvalifikácia MS 2022 - H-skupina:

Rusko - SLOVENSKO /piatok 8. októbra, 20.45 SELČ, Kazaň, RTVS/

rozhodcovia: Antonio Mateu Lahoz - Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (všetci Šp.)



tabuľka H-skupiny:

1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4