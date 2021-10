Bude zápas Karlosa s Pirátom? Šéf OKTAGON MMA dal definitívnu odpoveď

Buď pôjdem do červeného rohu, alebo nenastúpim! Tak zneli vyhrážky Karlosa Vémolu ohľadom plánovaného titulového zápasu so Samuelom "Pirátom" Krištofičom. Teraz sa k celej záležitosti vyjadril šéf organizácie OKTAGON MMA Ondřej Novotný. Uvidíme zápas koncom decembra?

Karlos Vémola a Samuel Krištofič majú koncom roku bojovať o opasok šampióna strednej váhy (do 84 kg) v organizácii OKTAGON MMA.

Dočasným šampiónom tejto váhovej kategórie je po výhre proti Poliakovi Marcinovi Naruczszkovi Samuel Krištofič, inak známy pod prezývkou "Pirát".

Český "Terminátor" sa ale po oficiálnom oznámení termínu titulového zápasu začal vyhrážať, že na zápas nenastúpi. Dôvod? Nepáčilo sa mu, že Pirát má ísť ako "domáci" do červeného rohu. A že Karlos by mal nastupovať ako druhý do rohu modrého.

Buď budem v červenom rohu v O2 aréne ja, alebo na zápas nenastúpim! Vyhlasoval rázne Vémola.

Šéf organizácie OKTAGON MMA Ondřej Novotný sa s Vémolom ohľadom tejto záležitosti stretol a v poslednej edícii MMA Letem Světem potvrdil, že zápas Vémola verzus Pirát bude v pôvodnom termíne!

„Ja osobne som ani v jednu chvíľu nepochyboval o tom, že ten zápas dotiahneme. Od niektorých sú to trochu prísne výroky, že by sme tým niečo sľúbili a začali predávať lístky na niečo, čo vieme, že nebude a podobné veci. To som dúfal, že nebudeme musieť riešiť. Ale tak na druhú stranu stále je veľa ľudí, ktorí to nejakým spôsobom chcú hnať takto do extrémov," hovoril Novotný.

„Dnes sme si s Karlosom povedali, ako by to mohlo vyzerať. A myslím si, že niekedy na konci budúceho týždňa bude jasno. Môžem určite súhlasiť s prvou polovičkou Karlosovho príspevku, že dohoda sa rysuje. A to, že Karlos povie, že nad Pirátom sa sťahujú mračná, to je úplne jasné. Druhá strana si to myslí určite obrátene," pokračoval promotér a spolumajiteľ organizácie OKTAGON MMA.

„My sa proste určite môžeme tešiť na to, že 30. 12. uvidíme ten zápas, ktorý vidieť chceme, že to bude famózna udalosť a že tam bude mnoho ďalších zaujímavých zápasov, ktoré tam vidieť chceme," uzavrel túto tému Novotný.

V podobnom duchu sa prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti instagram vyjadril aj Karlos Vémola. K fotke s Ondřejom Novotným pripojil popis: "Dohoda sa rysuje a nad Pirátom sa sťahujú mračná."